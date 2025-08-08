В Москве откроется обширное городское пространство «Яндекс-01»

В следующем году в «Доме Chkalov» близ Курского вокзала откроется пространство Яндекса, которое будет доступно для всех горожан. Комплекс будет включать три этажа общей площадью свыше 10 квадратных метров. Здесь найдется место для современных технологий, культуры, образования и медиа.

Проект позиционируется как своеобразный спутник сервисов Яндекса — именно этим продиктовано название пространства. В концепцию также вписывается адрес: площадь Курского вокзала, дом 1.

По словам руководитель Фантеха Яндекса Ольги Филипук, «Яндекс-01» — масштабная инициатива, призванная в реальной жизни обеспечить жителям города контакт с сервисами Яндекса, которые уже давно стали частью повседневности.

Культурным и развлекательным аспектом пространства будут заниматься сервисы Фантеха Яндекса — Кинопоиск откроет кинозалы, Яндекс Музыка поспособствует сближению артистов и слушателей, а Яндекс Афиша предоставит платформу для выставок, инсталляций и перформансов. Кроме того, появится офлайн-отделение Яндекс Фабрики, где будут продаваться брендовые товары. Также на территории «Яндекс-01» будут кофейни, коворкинги и зоны от партнеров Яндекса.

Вдохновительницей «Яндекс-01» стала Екатерина Непомнящая, предложившая эту идею еще два года назад. В реализации проекта приняло участие бюро The Devs во главе с Алексеем Капитановым.