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Киноафиша Новости В марте состоится фестиваль контента российских стрим-сервисов ORIGINAL+

В марте состоится фестиваль контента российских стрим-сервисов ORIGINAL+

6 февраля 2023 10:24
В марте состоится фестиваль контента российских стрим-сервисов ORIGINAL+

На мероприятии состоятся премьерные показы самых ожидаемых новинок отечественных цифровых платформ этого года.

14-15 марта 2023 года в рамках форума медиа и телеком индустрии CSTB.PRO.MEDIA в Москве пройдет второй ежегодный фестиваль контента российских стрим-сервисов ORIGINAL+. Организацией мероприятия руководит компания «МИДЭКСПО».

На фестивале состоятся премьерные показы самых ожидаемых новинок российских стриминговых сервисов. В их число войдут как сериалы, так и полнометражные картины, релиз которых запланирован на 2023 год. Все проекты участников будут оценены жюри, состоящем из ведущих специалистов из сферы кинематографа и СМИ. По итогам мероприятия конкурсантам будут присуждены награды в следующих категориях:

  • Самый ожидаемый проект
  • Оригинальный сериал (фильм)
  • Оригинальное режиссерское видение
  • Оригинальный актер
  • Оригинальная актриса
  • Оригинальная музыка
  • Оригинальный сценарий
  • Самая оригинальная коллаборация
  • Самый оригинальный эксперимент с контентом
  • Спецприз от «Российской газеты»

В конкурсе может принять участие любой проект, при условии, что ранее он не был выложен в открытый доступ и не принимал участие в других подобных фестивалях. Минимальный хронометраж проекта должен составлять 25 минут. В случае, если потенциальные участники конкурса хотят представить на суд жюри сериал, они могут выбрать для показа любую из его серий. Программным директором мероприятия выступает Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российской газеты – «Недели».

Кроме того, на ORIGINAL+ пройдут открытые дискуссии с актерами, режиссерами, продюсерами и другими создателями проектов-конкурсантов. Награждение победителей состоится 15 марта.

Подробности мероприятия и регистрация — на сайте: http://originalfestival.ru

Контакты для участников фестиваля: [email protected] — прием заявок, [email protected] — PR.

Фото: CSTB.PRO.MEDIA
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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