В марте состоится фестиваль контента российских стрим-сервисов ORIGINAL+
На мероприятии состоятся премьерные показы самых ожидаемых новинок отечественных цифровых платформ этого года.
14-15 марта 2023 года в рамках форума медиа и телеком индустрии CSTB.PRO.MEDIA в Москве пройдет второй ежегодный фестиваль контента российских стрим-сервисов ORIGINAL+. Организацией мероприятия руководит компания «МИДЭКСПО».
На фестивале состоятся премьерные показы самых ожидаемых новинок российских стриминговых сервисов. В их число войдут как сериалы, так и полнометражные картины, релиз которых запланирован на 2023 год. Все проекты участников будут оценены жюри, состоящем из ведущих специалистов из сферы кинематографа и СМИ. По итогам мероприятия конкурсантам будут присуждены награды в следующих категориях:
- Самый ожидаемый проект
- Оригинальный сериал (фильм)
- Оригинальное режиссерское видение
- Оригинальный актер
- Оригинальная актриса
- Оригинальная музыка
- Оригинальный сценарий
- Самая оригинальная коллаборация
- Самый оригинальный эксперимент с контентом
- Спецприз от «Российской газеты»
В конкурсе может принять участие любой проект, при условии, что ранее он не был выложен в открытый доступ и не принимал участие в других подобных фестивалях. Минимальный хронометраж проекта должен составлять 25 минут. В случае, если потенциальные участники конкурса хотят представить на суд жюри сериал, они могут выбрать для показа любую из его серий. Программным директором мероприятия выступает Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российской газеты – «Недели».
Кроме того, на ORIGINAL+ пройдут открытые дискуссии с актерами, режиссерами, продюсерами и другими создателями проектов-конкурсантов. Награждение победителей состоится 15 марта.
Подробности мероприятия и регистрация — на сайте: http://originalfestival.ru
Контакты для участников фестиваля: [email protected] — прием заявок, [email protected] — PR.