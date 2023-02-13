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Киноафиша Новости В марте российские онлайн-кинотеатры лишатся прав на фильмы и сериалы Disney

В марте российские онлайн-кинотеатры лишатся прав на фильмы и сериалы Disney

13 февраля 2023 15:15
В марте российские онлайн-кинотеатры лишатся прав на фильмы и сериалы Disney

Аналитики опасаются серьезного падения доходов отечественных цифровых платформ.

По информации «Ведомостей», в марте этого года многие российские стриминговые сервисы потеряют право на трансляцию контента Disney из-за истечения срока действия договоров с компанией. Об этом журналистам сообщили несколько топ-менеджеров отечественных онлайн-кинотеатров.

Согласно данным собеседников «Ведомостей», наиболее популярными проектами Disney в России на данный момент ожидаемо являются детские/семейные фильмы и сериалы, а также масштабные франшизы. По мнению представителя аналитической компании «ТМТ консалтинг» Елены Крыловой, исчезновение такого контента может очень негативно сказаться на лояльности аудитории сервисов и их доходах. Дело в том, что детский контент составляет до 20% всего ассортимента отечественных цифровых платформ и примерно такую же долю от общего числа их просмотров. Disney, чьи студии создали такие всемирно известные картины, как «Зверополис», «Энканто», «Король Лев» и многие другие, традиционно считается глобальным лидером этого сегмента. Следовательно, утрата контента компании приведет хоть и не к полной, но к значительной потере аудитории.

«Ведомости» обратились с запросом о комментариях к представителям «Кинопоиска», «Иви» и Okko, а также российского офиса Disney, но везде получили отказ. На данный момент Disney не планирует продлевать соглашения с российскими стриминговыми сервисами и кинопрокатчиками.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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