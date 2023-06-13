В конце июня в Москве начнется девятый фестиваль документального кино «Докер»

Гостям мероприятия будут представлены 40 фильмов из 20 стран мира.

С 23 июня по 2 июля в Москве пройдет девятый ежегодный фестиваль документального кино «Докер».

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, в которую войдут 40 картин из 20 разных стран мира. Смотр будет поделен на программы полнометражного и короткометражного кино. Кроме того, зрители смогут посетить показы трех специальных секций: секции «Док Терапия», посвященной психологическому здоровью, секции российских проектов «Док Станция» и секции образовательного кино. Все сеансы пройдут в кинотеатре «Октябрь».

Фильмом открытия фестиваля станет лента венгерских режиссеров Джулианны Угрин и Мартона Визкелеты «Святая дилемма». Картина повествует о католическом священнике, решившем открыть миру секрет, который он хранил на протяжении многих лет. После показа состоится дискуссия с авторами фильма. В число хедлайнеров мероприятия также вошла картина «Последний теплоход» Ильи Желтякова. Это фильм о путешествии огромного корабля по малым населенным пактам, расположенным у берегов Северного Ледовитого океана. Кроме того, на мероприятии состоится мировая премьера фильма «Сцена за сценой» Артура Соколова. В центре ее сюжета — дружная семья цирковых артистов, колесящая по заснеженным дорогам Сибири вместе с экзотическими животными.

Помимо показов фильмов, организаторы «Докера» предложат гостям посетить целый ряд профессиональных дискуссий, организованных совместно с Московской школой кино. Участники публичных диалогов обсудят настоящее и будущее киноиндустрии, проблемы современной системы кинообразования, секреты мастерства различных кинопрофессий, а также перспективы использования искусственного интеллекта в киноискусстве.

Полная программа и другие подробности фестиваля документального кино «Докер» доступны на официальном сайте мероприятия.