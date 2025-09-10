Меню
10 сентября 2025 11:41
В кинотеатрах стартует многообещающий инди-хоррор «Сомния: Обитель кошмаров»

Амбициозная актриса поступает на работу в клинику, где производятся сновидения.

Дистрибьютор World Pictures выпускает в российский прокат независимый научно-фантастический фильм ужасов «Сомния: Обитель кошмаров», который сравнивают с кино Дэвида Кроненберга. На Rotten Tomatoes картина имеет впечатляющие 90% «свежести» на основе 20 рецензий профессиональных критиков.

В центре сюжета — актриса по имени Джемма (Хлоя Ливайн), выросшая в маленьком городке. Она решает бросить вызов судьбе и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы наконец реализовать свои смелые мечты. Однако денег не хватает, поэтому Джемма устраивается на работу в ночную смену в клинику по изучению сна под названием «Сомния». Однако в этом учреждении не просто изучают сновидения, а производят их. Пока днем Джемма ходит на голливудские прослушивания, а по ночам погружается в мир снов, постепенно девушка начинает терять связь с реальностью, оказываясь в ловушке бесконечного ночного кошмара.

Режиссером и автором сценария выступает Рэйчел Кэйн, для которой это дебютный полнометражный проект. Фильм удостоился приза зрительских симпатий на кинофестивале в Чаттануге, а Ливайн получила награду за лучшую женскую роль на FilmQuest.

Фото: Yellow Veil Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
