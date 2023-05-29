В «Форсаже 10» слово «семья» произносится в среднем каждые 2,5 минуты

Франшиза «Форсаж» уже давно переквалифицировалась из фильмов про гонки в мультижанровую семейную сагу, что со временем вылилось в многочисленные сетевые мемы и бесплатную «вирусную» рекламу. Вся их суть в основном сводится к тому, что брутальный патриарх Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля очень любит своих близких и готов проворачивать ради них самые безумные трюки. Главное, чтобы рядом была его машина.

Десятая часть высокооктановой серии уже в прокате, поэтому энтузиасты подсчитали, сколько раз в картине произносится знаковое слово «семья». Согласно приведенным данным, оно звучит 56 раз, то есть в среднем каждые 2,5 минуты. В новом блокбастере данная тема особенно актуальна, потому что центральный злодей, которого сыграл Джейсон Момоа, как раз и пытается отнять у Торетто самое дорогое.

За два уик-энда «Форсаж 10» заработал в прокате $512,9 млн, однако большая часть из этой суммы приходится на международную аудиторию. В США лента идет заметно слабее предшественников, из-за чего домашние сборы лишь на минувших выходных пересекли $100-миллионную планку.

Премьера «Форсажа 11», который создатели позиционируют финалом основной линейки фильмов, намечена на 2025 год, хотя недавно Дизель намекнул, что серия может получить двенадцатую часть.