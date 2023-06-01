В фильме «Флэш» с Эзрой Миллером будет секретная сцена после титров

Первый публичный показ «Флэша» состоялся в конце апреля на мероприятии CinemaCon, но многих журналистов тогда удивило, что в представленной версии фильма отсутствует сцена после титров. На самом деле в картине есть такой эпизод, и в недавнем разговоре с порталом Collider это подтверди режиссер картины Андрес Мускетти.

По словам постановщика, фрагмент вырезали специально, чтобы избежать потенциальных утечек. Студия Warner Bros. и он хотят максимально сохранить интригу вплоть до дня широкого релиза. Мускетти добавил, что у них в рукаве припрятана еще пара интересных сюрпризов.

На прошлой неделе кинематографист подтвердил, что в фильме есть камео Супермена в исполнении Николаса Кейджа. Актер давно питает страсть к комиксам, а в конце 1990 годов он планировал сыграть персонажа в несостоявшемся блокбастере Тима Бертона. В сети есть много тестовых фрагментов Кейджа в образе, но во «Флэше» он появится в полном облачении.

Что касается самой сцены после титров, то ее содержание, как уже отмечено выше, тщательно засекречено, однако на днях появилась неподтвержденная инсайдерская информация, что в этом фрагменте фигурируют Барри Аллен (Эзра Миллер) и Аквамен (Джейсон Момоа). Они обсуждают Бэтмена. Этим они как бы завершают эру фильмов Зака Снайдера. Во «Флэше» фигурируют сразу две версии Темного рыцаря — в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека, но неизвестно, о каком из них идет речь. Вполне вероятно, что о втором, так как Аффлек в прошлом году снялся в сцене для «Аквамена и потерянное царство», который выйдет в кинотеатры в декабре.

В мировой прокат «Флэш» выйдет 16 июня.