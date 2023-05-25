В фильме «Флэш» будет неожиданное камео знаменитого актера

Режиссер Андрес Мускетти рассказал о том, что предстоящий супергеройский фильм «Флэш» порадует зрителей неожиданным камео Николаса Кейджа. В новом интервью для Esquire Middle East постановщик сообщил, что легендарный актер сыграл в ленте самого Супермена:

«Ник большой поклонник Супермена. Фанат комиксов. На съемках он был абсолютно великолепен. Хотя это небольшая роль, Ник погрузился в работу над ней с головой… Я всю свою жизнь мечтал поработать с ним. Я надеюсь, что в скором времени смогу снова сделать это».

Кейдж действительно является известным фанатом и коллекционером комиксов. Кроме того, он часто использует отсылки к суперегроике в качестве элемента своего публичного имиджа. Например, фамилия актера была частично вдохновлена известным супергероем Люком Кейджем (настоящее имя Николаса Кейджа — Николас Ким Коппола). Он также назвал своего сына Кал-Эл в честь Супермена, получившего такое же имя от своих биологических родителей с Криптона.

Примечательно, что Кейдж уже не впервые исполнил роль Человека из стали. В 1998 году он сыграл этого же персонажа в фильме Тима Бертона Superman Lives («Супермен жив») о борьбе Супермена со злодеем Думсдеем. Проект был отменен вскоре после начала съемок, однако в сети сохранилось несколько кадров с Кейджем в образе главного героя. По словам актера, Бертон планировал отойти от типичного образа Супермена:

«Это был скорее супермен из 1980-х с черными длинными волосами, как у самурая. Мне казалось, что у нас получается действительно необычный герой, что-то вроде Супермена-эмо. Но мы так и не воплотили эту идею в жизнь».

Премьера «Флэша» состоится 16 июня.