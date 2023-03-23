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Киноафиша Новости В фильме «Балерина» будут раскрыты истоки Джона Уика

В фильме «Балерина» будут раскрыты истоки Джона Уика

23 марта 2023 13:36
В фильме «Балерина» будут раскрыты истоки Джона Уика

В спин-оффе с Аной де Армас покажут, через что прошел герой Киану Ривза.

В связи с премьерой «Джона Уика 4» сценарист боевика Шэй Хаттен пообщался с порталом Screen Rant и в ходе интервью поделился новыми деталями предстоящего спин-оффа «Балерина», к которому он также причастен. По словам драматурга, благодаря ответвлению с Аной де Армас зрители узнают новые сведения о далеком прошлом персонажа Киану Ривза:

«Работа над «Балериной» стала для меня по-настоящему увлекательным путешествием. Фильм был запущен шесть лет назад, мой сценарий изначально никак не был связан с картинами о Джоне Уике. Потом к проекту присоединился Чад Стахелски, который любезно подключил меня, позволив с головой погрузиться в балетный театр. Эта история очень хорошо укладывается в мифологию франшизы, и это по-настоящему классно, потому что, как я уже сказал, изначально никакой связи со вселенной Джона Уика не было. Действие разворачивалось в другой части света. В оригинале события имели место в Швейцарских Альпах. Эта локация никогда не фигурировала в картинах про Джона Уика. Это позволило нам придерживаться исходника, при этом не наступая на пятки «Джону Уику». В центре сюжета окажется персонаж, который учился в той же балетной академии, что и Джон. В «Балерине» вы увидите намеки на то, что пережил Джон в период своего пребывания в этом месте, только глазами другого персонажа. В ленте есть ответы на некоторые вопросы о Уике, но они даются через нового героя».

Хаттен написал оригинальный сценарий еще до выхода «Джона Уика 2» (2017), но его текст представлял собой автономную историю, никак не связанную с франшизой о кланах наемных убийц. Рукопись получилась очень качественной, поэтому привлекала внимание ведущих голливудских студий. На торгах победу одержала Lionsgate. Концептуально сценарий отлично укладывался в мифологию «Джона Уика», поэтому исходник был переработан и превращен в спин-офф.

«Джон Уик 4» стартовал в российском прокате сегодня. Дата премьеры «Балерины» пока не оглашена.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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