В этом году Marvel не будет участвовать на фестивале Comic-Con в Сан-Диего

В прошлом году главным событием фестиваля Comic-Con в Сан-Диего стала масштабная презентация студии Marvel, на которой президент компании Кевин Файги огласил расписание Пятой и Шестой фаз киновселенной. В нынешнем же году присутствие Marvel на конвенте будет номинальным. По данным TheWrap, ни на какие крупные объявления рассчитывать не стоит, однако не исключено присутствие авторов комиксов для встречи с поклонниками или что-нибудь незначительное.

Одной из основных причин такого поворота событий является забастовка Гильдии сценаристов (WGA), из-за которой временно приостановлены уже четыре проекта студии: блокбастеры «Громовержцы» и «Блэйд», а также мини-сериалы Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Чудо-человек». Также ситуацию осложняет потенциальная забастовка актерской гильдии (SAG). Если голливудские студии не договорятся с представителями организаций до конца июня, то это может привести к еще более масштабным последствиям. По этой причине звезды фильмов и сериалов не смогут принимать участие в рекламных кампаниях.

Также в этом году от презентаций в Сан-Диего могут отказаться студия Universal Pictures и кабельный канал HBO — причина аналогичная. Comic-Con 2023 пройдет с 20 по 23 июля.