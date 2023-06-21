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Киноафиша Новости В этом году Marvel не будет участвовать на фестивале Comic-Con в Сан-Диего

В этом году Marvel не будет участвовать на фестивале Comic-Con в Сан-Диего

21 июня 2023 14:55
В этом году Marvel не будет участвовать на фестивале Comic-Con в Сан-Диего

Выяснились вероятные причины.

В прошлом году главным событием фестиваля Comic-Con в Сан-Диего стала масштабная презентация студии Marvel, на которой президент компании Кевин Файги огласил расписание Пятой и Шестой фаз киновселенной. В нынешнем же году присутствие Marvel на конвенте будет номинальным. По данным TheWrap, ни на какие крупные объявления рассчитывать не стоит, однако не исключено присутствие авторов комиксов для встречи с поклонниками или что-нибудь незначительное.

Одной из основных причин такого поворота событий является забастовка Гильдии сценаристов (WGA), из-за которой временно приостановлены уже четыре проекта студии: блокбастеры «Громовержцы» и «Блэйд», а также мини-сериалы Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Чудо-человек». Также ситуацию осложняет потенциальная забастовка актерской гильдии (SAG). Если голливудские студии не договорятся с представителями организаций до конца июня, то это может привести к еще более масштабным последствиям. По этой причине звезды фильмов и сериалов не смогут принимать участие в рекламных кампаниях.

Также в этом году от презентаций в Сан-Диего могут отказаться студия Universal Pictures и кабельный канал HBO — причина аналогичная. Comic-Con 2023 пройдет с 20 по 23 июля.

Фото: Especial
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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