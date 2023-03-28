В «Джоне Уике 4» Киану Ривз произносит лишь 380 слов за весь фильм

В боевиках о Джоне Уике персонаж Киану Ривза никогда не отличался разговорчивостью, однако в четвертой ленте данный факт особенно бросается в глаза. В этой связи The Wall Street Journal поделился отчетом, в котором подсчитано точное количество слов, сказанных героем в новой картине. За почти трехчасовой хронометраж протагонист произнес всего 380 слов.

Для сравнения, в оригинальном «Джоне Уике» из его уст прозвучало 484 слова, однако фильм 2014 года длится всего 101 мин. В четвертой же части все сводится в основном к коротким фразам, примерно 10% которых можно услышать в рекламных роликах.

По словам соавтора сценария Майкла Финча, режиссер Чад Стахелски и Ривз сознательно пошли на такое творческое решение. Из фильма убрали примерно половину диалогов, прописанных в оригинальном тексте. Например, ближе к финалу, когда Джон Уик и маркиз Венсан де Грамон (Билл Скарсгард) обсуждают условия дуэли, довольно объемный диалог был урезан до односложных фраз.

«Джон Уик 4» вышел в мировой прокат в конце прошлой недели и установил стартовый рекорд франшизы по части кассовых сборов. На волне большого успеха студия Lionsgate уже помышляет о пятой части и потенциальных спин-оффах.