Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетёра: Д’Артаньян" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В «Джоне Уике 4» Киану Ривз произносит лишь 380 слов за весь фильм

В «Джоне Уике 4» Киану Ривз произносит лишь 380 слов за весь фильм

28 марта 2023 15:32
В «Джоне Уике 4» Киану Ривз произносит лишь 380 слов за весь фильм

Режиссер и актер сознательно сделали героя неразговорчивым.

В боевиках о Джоне Уике персонаж Киану Ривза никогда не отличался разговорчивостью, однако в четвертой ленте данный факт особенно бросается в глаза. В этой связи The Wall Street Journal поделился отчетом, в котором подсчитано точное количество слов, сказанных героем в новой картине. За почти трехчасовой хронометраж протагонист произнес всего 380 слов.

Для сравнения, в оригинальном «Джоне Уике» из его уст прозвучало 484 слова, однако фильм 2014 года длится всего 101 мин. В четвертой же части все сводится в основном к коротким фразам, примерно 10% которых можно услышать в рекламных роликах.

По словам соавтора сценария Майкла Финча, режиссер Чад Стахелски и Ривз сознательно пошли на такое творческое решение. Из фильма убрали примерно половину диалогов, прописанных в оригинальном тексте. Например, ближе к финалу, когда Джон Уик и маркиз Венсан де Грамон (Билл Скарсгард) обсуждают условия дуэли, довольно объемный диалог был урезан до односложных фраз.

«Джон Уик 4» вышел в мировой прокат в конце прошлой недели и установил стартовый рекорд франшизы по части кассовых сборов. На волне большого успеха студия Lionsgate уже помышляет о пятой части и потенциальных спин-оффах.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
Related video