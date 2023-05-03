В Букмейте теперь есть детский раздел с новеллизацией «Чебурашки» и многими другими книгами

Книжный интернет-сервис Букмейт сообщил о том, что сегодня, 3 мая, на площадке открылся раздел детской литературы с системой рекомендаций.

В новый раздел вошло более 12 тысяч произведений от ведущих издательств, в числе которых «Самокат», «КомпасГид», «Махаон» и другие. Среди доступных книг можно найти как вечную классику — например, «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова и «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс, на котором был основан одноименный мультфильм Хаяо Миядзаки — так и самые свежие новинки, в том числе «Чебурашку. Официальная новеллизация» по фильму, ставшему самым кассовым проектом в истории российского проката. Кроме того, в каталог входит множество аудиокниг и обучающих произведений, которые помогут детям лучше освоить школьную программу или выучить иностранный язык.

Сориентироваться во всем этом разнообразии поможет продвинутая система рекомендаций. Она не только анализирует базовые предпочтения пользователя, но и принимает в расчет то, с какой увлеченностью он читает книгу, откладывает ли ее на потом, а также какие произведения нравятся людям со схожими интересами. Вместе с тем ребенок сможет найти любое необходимое произведение самостоятельно, поскольку Букмейт снабжен удобным каталогом, разбитым по темам и возрастам.

Ассортимент Букмейта доступен подписчикам «Яндекс Плюса» в качестве дополнительной опции. В будущем он будет пополняться новыми детскими книгами и оригинальными историями, написанными эксклюзивно для сервиса.