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Киноафиша Новости В боевике «Каменное сердце» Галь Гадот предстанет в образе женского воплощения Джеймса Бонда

В боевике «Каменное сердце» Галь Гадот предстанет в образе женского воплощения Джеймса Бонда

8 июня 2023 17:53
В боевике «Каменное сердце» Галь Гадот предстанет в образе женского воплощения Джеймса Бонда

Появились свежий кадр и комментарии актрисы.

Стриминговый сервис Netflix постепенно наращивает рекламную кампанию одного из своих наиболее амбициозных релизов лета — шпионского экшен-триллера с Галь Гадот «Каменное сердце», в котором звезда «Чудо-женщины» зашла на территорию, где правят Джеймс Бонд, Итан Хант и Джейсон Борн. Накануне журнал Empire представил свежий эксклюзивный кадр из фильма и несколько сопроводительных комментариев от ведущей актрисы:

«Я поняла, что для женского экшена есть большая аудитория. Я росла, наблюдая за бондианой, «Миссией: невыполнима» и фильмами про Борна. По этой причине мне хотелось создать по-настоящему мощный боевик с сильным женским персонажем, который подойдет всем, а не очередную затертую до дыр мужскую историю».

В боевике «Каменное сердце» Галь Гадот предстанет в образе женского воплощения Джеймса Бонда

Гадот воплотила волевую оперативницу Рэйчел Стоун, пытающуюся предотвратить глобальную катастрофу. По словам исполнительницы, одной из ключевых особенностей ленты является приземленный подход. Актрисе было важно, чтобы трюки были реалистичными и в рамках человеческих возможностей:

«В сценарии прописана сумасшедшая сцена, которая имеет место на большей высоте. Изначально он был более безумным, но мы применили научный подход и снизили накал до человеческих возможностей. Мне хотелось добиться эффекта реализма, чтобы все выглядело так, словно данный трюк может сделать человек».

Для блокбастера режиссера Тома Харпера («Аэронавты») артистка прошла сложную физическую подготовку и самостоятельно выполнила многие экшен-сцены, но, по ее признанию, особо серьезные трюки ей пришлось передать команде профессиональных каскадеров.

Премьера «Каменного сердца» состоится 11 августа.

Фото: Legion-Media; Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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