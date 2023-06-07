Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом»

Студия RLJE Films представила первый трейлер будущего триллера «Схватка с дьяволом» с Юэлем Киннаманом и Николасом Кейджем в главных ролях.

По сюжету, обычный мужчина (Киннаман) приезжает в госпиталь, где рожает его жена. Когда он паркует свой автомобиль, к нему в машину внезапно подсаживается загадочный вооруженный человек (Кейдж), который берет водителя в заложники. Он заявляет, что сегодня будущему отцу придется заплатить за все грехи, совершенные им в прошлом. Герой пытается убедить безумца, что он всего лишь заурядный трудяга, но тот остается глух к его словам. Попав в безвыходную ситуацию, водитель оказывается вынужден подчиняться всем требованиям своего пассажира, готового в любой момент устроить настоящую кровавую бойню.

В фильме также снялись Каиви Лайман, Камерон Ли Прайс, Рич Хопкинс и другие. Режиссером фильма выступил Юваль Адлер, наиболее известный по картинам «Тайны, которые мы храним» и «Связной». Кейдж не только исполняет в картине центральную роль, но и является ее продюсером.

«Схватка с дьяволом» выйдет в официальный российский прокат 20 июля. Американская премьера ленты состоится 28 июля.