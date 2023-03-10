Умопомрачительное приключение: появился финальный трейлер мультфильма «Супербратья Марио в кино»

До премьеры мультфильма «Супербратья Марио в кино» осталось меньше месяца, поэтому студии Illumination и Universal презентовали финальный трейлер анимационного блокбастера. В представленном ролике еще больше отсылок к знаменитой видеоигре, а также масса экшен-сцен, в которых главные герои пытаются помещать коварному злодею Боузеру.

Оказавшись в грибном царстве, Марио (Крис Пратт) станет невольным участником освободительной миссии. Ему придется спасти своего брата Луиджи (Чарли Дэй), оказавшегося в плену тирана Боузера (Джек Блэк), и помочь очаровательной, но боевой принцессе Пич (Аня Тейлор-Джой) одолеть могущественного врага. С помощью огромной армии антагонист намерен поработить сказочный мир, поэтому Марио сделает все возможное, чтобы ему помешать. На своем пути главный герой повстречает Донки Конга (Сет Роген), погоняет на картах по радужному мосту и переживет массу умопомрачительных приключений.

Режиссерами выступили создатели мультсериала «Юные титаны, вперед!» Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Сценарий написал Мэтт Фогель («Миньоны: Грювитация»). В остальной колосовой актерский состав вошли Фред Армисен (Кранги Конг), Кигэн-Майкл Ки (Тоад), Кевин Майкл Ричардсон (Камек) и Себастьян Манискалко (Спайк).

Мультфильм выйдет в мировой прокат в конце этого месяца, а в Северной Америке прокат стартует 5 апреля.