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Киноафиша Новости Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5»

Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5»

19 мая 2023 10:19
Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5»

Журналисты похвалили фильм за приятную ностальгическую атмосферу, но раскритиковали за наивность и нехватку цельности.

В сети появились первые отзывы о долгожданном приключенческом фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы» режиссера Джеймса Мэнголда. Критики посмотрели картину на дебютном Каннском показе и поделились впечатлениями от просмотра в свежих рецензиях.

В целом журналисты отнеслись к ленте положительно, похвалив его за верность традициям франшизы и приятную ностальгическую атмосферу. Например, автор Deadline Стефани Банбери написала:

«Хотя на поверхности фильм фонтанирует экшеном, его основа в первую очередь построена на теплой ностальгии. Просто слушая музыку Джона Уильямса, любой человек определенного возраста на мгновение почувствует, что мир вернулся на круги своя».

Стив Понд из The Wrap также отметил, что возвращение знакомых и любимых персонажей искупает все неровности картины:

«Фильм имеет туз в рукаве в виде Харрисона Форда и его персонажа, к которому все мы чувствуем сильную привязанность. Зрители простят картине все виды глупости, лишь бы еще чуть-чуть посмотреть на Индиану. Ведь Индиана Джонс — наш самый милый герой боевиков. Форд и Мэнголд осознают это и точно знают, как работать с ним».

В свою очередь Джеффри Макнаб из The Independent воспринял фильм чуть более прохладно:

«Тональность фильма колеблется. Он пытается быть слишком многими вещами сразу. С одной стороны, это нежная ностальгическая картина. С другой стороны, как и раньше, это старомодное размашистое приключение. Одни сцены сделаны со знанием дела и иронией, другие кажутся до боли наивными».

Джеймс Моттрам из GamesRadar+ похвалил концовку фильма, которая, по его словам, неминуемо вызовет улыбку у фанатов серии:

«Форд показал, что он ловко вживается в образ старого скряги, поэтому направление развития персонажа, избранное Мэнголдом и его соавторами, кажется уместным. Финал точно заставит вас расплыться в улыбке, особенно когда дело дойдет до заключительного кадра».

Джон Ньюджент из Empire также упомянул финальный акт в своем тексте, назвав его по-настоящему диким зрелищем:

«В момент наступления заключительного акта все действие переворачивается вверх дном. Сценарий намекает на такой ход с самого начала, но настолько дикий финал просто нельзя предугадать. Поверьте, это совсем не преувеличение. Происходит настоящий разрыв шаблонов. Финальный поединок «Индианы Джонса и колеса судьбы» практически затмевает собой концовку «Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа».

В мировой прокат «Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет 29 июня.

Фото: Lucasfilm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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