Учитель Киллиан Мерфи опекает трудных студентов в трейлере драмы «Стив»

15 августа 2025 17:20
Цифровой релиз состоится 3 октября.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер драматического фильма «Стив» во главе со всеобщим любимцем Киллианом Мерфи. Проект основан на повести Макса Портера под названием «Шай» (в английском это слово значит «застенчивый»), опубликованной в 2023 году.

Действие охватывает один день из жизни Стива (Мерфи), который занимает должность директора исправительного учебного заведения. Главный герой пытается вразумить своих проблемных учеников, чтобы они воспользовались своим последним шансом наладить свою судьбу. Также Стив старается сохранить целостность школы и предотвратить ее надвигающееся закрытие. В то же время герой Мерфи испытывает личные психические проблемы.

Одним из учеников Стива становится мятежный парень по имени Шай (Джей Ликурго), который оказался в тисках между своим прошлым и тем, что его ждет впереди. Он пытается примирить свою душевную хрупкость с тягой к саморазрушению и жестокости.

Поставил фильм режиссер Тим Милантс по сценарию Портера. Примечательно, что Мерфи, получив премию «Оскар» за роль в «Оппенгеймере», предпочел сосредоточиться на инди-проектах. «Стив» — второй подряд совместный фильм Мерфи и Милантса после «Мелочей жизни». Также в обеих картинах снялась Эмили Уотсон.

Фото: Netflix
Юрий Волошин
Юрий Волошин
