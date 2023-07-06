У «Джона Уика 4» изначально была другая концовка

Финал «Джона Уика 4» породил волну обсуждений по поводу судьбы персонажа Киану Ривза, так как в заключительном акте картины протагонист получает смертельное ранение, а потом на экране появляется могильная плита с его именем. Кажется, создатели поставили точку сюжетной арке героя, но в то же время оставили открытую дверь для возможных продолжений. В недавнем разговоре с журналом Empire режиссер экшен-серии Чад Стахелски признался, что на всякий случай для фильма был снят и альтернативный финал, где показано, что Джон Уик выжил. Ниже приведена цитата, в которой постановщик объяснил, почему он отказался от более оптимистичной концовки:

«У нас была и другая концовка. Кинотеатральный вариант является тем финалом, который мы с Киану хотели, но на всякий случай мы сняли и альтернативное завершение. Оно бы положило конец всем предположениям о судьбе главного героя еще до того момента, когда бы они начались. У нас имелась концовка, где перед зрителями предстает живой Джон Уик. Тогда было бы очевидно, что персонаж все же выжил. Аудитория на тестовых показах единогласно предпочла двусмысленный финал».

Несмотря на решение закончить фильм неоднозначно, сейчас уже мало кто сомневается, что пятого фильма не будет. Еще в мае на фоне отличного бокс-офиса и отзывов, глава студии Lionsgate Джо Дрейк объявил, что «Джон Уик 5» находится на ранней стадии разработки. Стахелски же пока не столь оптимистичен, но он пообещал взяться за очередной сиквел лишь в случае появления интересной идеи.

Пока же будут выходить спин-оффы. В сентябре на сервисе Peacock стартует трехсерийный приквел «Континенталь», а в июне 2024 года состоится премьера боевика «Балерина» с Аной де Армас, где появятся и некоторые знакомые герои, включая Джона Уика.