Триллер «Солтберн» с Джейкобом Элорди обрел дату премьеры

В картине рассказывается про студента, который отправляется в семейное поместье очаровательного аристократа.

Второй режиссерский проект создательницы «Девушки, подающей надежды» Эмиральд Феннел, триллер «Солтберн», обрел официальную дату релиза. Медиагигант Amazon и студия MGM выпустят ленту в избранных кинотеатрах Северной Америки 24 ноября, а спустя неделю, 1 декабря, фильм выйдет в широкий прокат. Для стримера это будет еще один проект, который получит полноценный кинотеатральный релиз, после нашумевшей спортивной драмы Бена Аффлека «Air: Большой прыжок». Данное решение свидетельствует об уверенности цифровой платформы в картине, что подтверждает портал Deadline — боссы Amazon прибывают от ленты в восторге.

Ведущие роли сыграли номинант на премию «Оскар» Барри Кеоган («Банши Инишерина») и звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди. В остальной актерский состав вошли Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?») и Арчи Мадекве («Гран Туризмо»).

Эмиральд Феннел

Сюжет пока известен лишь в общих чертах. В центре повествования — студент Оливер Квик (Кеоган), который жаждет найти свое место в Оксфордском университете. Из-за этого он оказывается под влиянием очаровательного и аристократичного Феликса Кэттона (Элорди). Последний приглашает парня в Солтберн — крупное семейное поместье своих эксцентричных родственников. Лето, проведенное там, главный герой никогда не забудет.

Эмиральд Феннел, получившая премию Американской киноакадемии за сценарий своего дебютного фильма, самостоятельно занималась драматургией и в этот раз. В команду исполнительных продюсеров вместе с ней вошла Марго Робби.