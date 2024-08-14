Меню
14 августа 2024 13:15
Ужасное качество и отличные рейтинги. 

Современные русские стриминговые сервисы ни в чем не уступают Netflix или Amazon Prime. В том числе в количестве безумно известных, но очень плохих проектов.

Выбрали для вас 5 сериалов, популярность которых очень сложно объяснить.

«Жизнь по вызову»

Павел Прилучный в роли нелепого московского сутенера по кличке Мэджик — думаете, это идеальный рецепт для провального и очень кринжового шоу? А вот и нет. Проект Сарика Андреасяна неожиданно для всех стал главным хитом платформы Kion, который продлили аж до третьего сезона. Кажется, скандал ценится на русском стриминге больше, чем качество.

Оценка на «Кинопоиске» — 6.9 баллов.

«Плакса»

Трэш-хиты: 5 очень плохих, но популярных русских сериалов

Этот подростковый сериал о девочке, нашедшей спасение от травли в музыке, придумал солист «Руки вверх!» Сергей Жуков, а главную роль в «Плаксе» исполнила его дочь — Ника. Несмотря на то, что сериал стал хитом среди подростков, ценители хорошего кино остались неприятно удивлены полным отсутствием таланта у Ники Жуковой и до боли банальным сценарием, который даже не пытается сказать что-то новое о проблеме буллинга.

Оценка на «Кинопоиске» — 7.7 баллов.

«Жить жизнь»

Трэш-хиты: 5 очень плохих, но популярных русских сериалов

Этот сериал, основанный на романе-тренинге инфобизнесвумен Анны Богинской, — эталонный кринж русского стриминга. Ванильная история о молодой и успешной женщине, которая стала жертвой красавчика-альфонса, каким-то неведомым образом стала хитом. Но это ничуть не изменило качество самого сериала — от микса саморекламы (главного персонажа сериала зовут так же, как автора книги) с реалити-шоу начинает подташнивать уже к концу первой серии.

Оценка на «Кинопоиске» — 6.7 баллов.

«На автомате»

Трэш-хиты: 5 очень плохих, но популярных русских сериалов

От этого сериала ожидали достойной замены «Слову пацана», а получили очередную банальную подростковую драму. Ситуацию не спасает даже неплохая актерская игра Славы Копейкина — зрителям обещали убойный криминальный боевик, а в итоге сценаристы «На автомате» больше времени потратили на развитие нелепых любовных драм. Шоу, конечно, стало хитом, но большинство поклонников вряд ли будет ждать второй сезон.

Оценка на «Кинопоиске» — 7.1 баллов.

«Содержанки»

Трэш-хиты: 5 очень плохих, но популярных русских сериалов

Первый сезон сериала Константина Богомолова о жизни влиятельных московских содержанок оказался вполне достойной драмой. Вот только все три последующих сезона становились все хуже и хуже. Последний четвертый сезон и вовсе опустил качество «Содержанок» до самого дна — сценарий состоял исключительно из штампов, а за жизнью героинь не хотелось наблюдать даже самым заядлым фанатам мыльных опер.

Оценка на «Кинопоиске» — 6.7 баллов.

Елена Королева
Елена Королева
