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Киноафиша Новости Тони Коллетт снимется в триллере об оперных певицах «Примадонна»

Тони Коллетт снимется в триллере об оперных певицах «Примадонна»

6 февраля 2023 12:04
Тони Коллетт снимется в триллере об оперных певицах «Примадонна»

В фильме также снимется Одесса Янг, ранее сыгравшая с Коллетт в сериале «Лестница».

По информации Variety, Тони Коллетт («Невозможно поверить») и Одесса Янг («Ширли») присоединились к актерскому составу нового фильма Нэйтана Сильвера, получившего название The Prima Donna («Примадонна»).

Картина будет представлять собой мрачный триллер, действие которого развернется в Риме. В центре истории — легендарная оперная певица Ливия Анджели (Коллетт), которая готовится к тому, чтобы сыграть самую значимую роль за всю свою карьеру. Однажды на пороге дома героини появляется ее некогда отвергнутая дочь Мими (Янг), приехавшая к своей матери прямо из реабилитационного центра. Мечтая пойти по стопам Ливии, Мими умоляет женщину дать ей шанс и нанять ее в качестве своей дублерши. Однако певица лишь бессердечно отвергает все ее просьбы. Тогда Мими загорается идеей отомстить Ливии, разрушив ее жизнь.

Сильвер наиболее известен по фильмам «Неопределенные условия», «Зловонные небеса» и «Улица жажды». Ранее его ленты попадали в программы Нью-Йоркского кинофестиваля, Венецианского фестиваля, фестиваля в Локарно и других престижных мероприятий. Он выступает режиссером новой картины, а также пишет ее сценарий совместно с С. Мэйсоном Уэллсом («ЛОЛ»). Съемки начнутся летом этого года в Риме.

Примечательно, что The Prima Donna не станет первым совместным проектом Коллетт и Янг. Ранее актрисы уже снимались вместе в триллере «Лестница» от HBO. За свою роль в этом мини-сериале Коллетт была удостоена номинации на «Эмми».

Дата выхода The Prima Donna пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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