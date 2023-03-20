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Киноафиша Новости Том Круз остался в восторге от блокбастера DC «Флэш»

Том Круз остался в восторге от блокбастера DC «Флэш»

20 марта 2023 15:17
Том Круз остался в восторге от блокбастера DC «Флэш»

По мнению актера, в картине с Эзрой Миллером есть все, ради чего зрители ходят в кино.

В числе первых зрителей супергеройского блокбастера DC Studios «Флэш» неожиданно оказался Том Круз, причем актер остался в искреннем восторге от увиденного. По данным анонимных информаторов, просмотр состоялся практически случайно. В конце прошлого месяца артист провел деловую встречу с главой Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом и тот неоднократно высоко отзывался о качестве ленты. В связи с этим Круз поинтересовался, возможно ли ему посмотреть кинокомикс до премьеры. Заслав любезно согласился.

Копию картины доставили в домашнюю резиденцию Круза в Беверли-Хиллз, а сотрудник Warner оставался в апартаментах исполнителя вплоть до завершения сеанса. Сразу после этого Круз сделал эмоциональный телефонный звонок режиссеру Андресу Мускетти. В рамках разговора он похвалил постановщика и заявил, что «Флэш» как раз тот фильм, который сейчас так необходим людям, потому что в нем есть все элементы, ради которых зрители ходят в кино.

Картина с Эзрой Миллером в главной роли должна перезапустить действующую вселенную DC. По сюжету, невзирая на советы своего наставника Брюса Уэйна (Бен Аффлек), чтобы спасти погибшую мать, Барри Аллен (Миллер) отправляется в прошлое, но его миссия идет не по плану. Происходит столкновение миров, так что протагонист оказывается в ловушке новой реальности, где нет людей со сверхспособностями, а единственным супергероем является альтернативный Бэтмен (Майкл Китон), да и тот уже пожилой и давно отошел от дел. Место Супермена (Генри Кавилл) заняла его криптонская сестра Кара (Саша Калле), но ее удерживают в правительственном бункере. Все это происходит на фоне инопланетного вторжения Генерала Зода (Майкл Шеннон).

Премьера «Флэша» намечена на 16 июня.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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