Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7»

Студия Paramount Pictures презентовала свежий трейлер остросюжетного блокбастера «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», в котором бесстрашный спецагент Итан Хант в исполнении Тома Круза в буквальном смысле пытается спасти мир. В отличие от первого ролика, который был выпущен еще прошлой осенью, в новом видео присутствует гораздо больше диалогов, сопровожденных первоклассными экшен-сценами и трюками неугомонного Круза.

В предстоящем фильме Итан Хант (Круз) и его верная команда берутся за самую опасную миссию из всех возможных. Главным героям необходимо отследить новое сверхмощное оружие массового поражения. Если оно попадет не в те руки, то под угрозой уничтожения окажется весь мир. Ставки поднимаются до максимума, когда выясняется, что за целью охотятся также могущественные темные силы, каким-то образом связанные с прошлым Итана. Так начинается напряженная кругосветная гонка. После стычки с антагонистом Итану приходится признать неприятный факт — это миссия значит гораздо больше, чем его жизнь и жизни всех людей, кто ему дорог. На кон поставлена судьба целого мира.

Вместе с Крузом в картине сыграли Хейли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ванесса Кирби, Роб Делани, Индира Варма, Шей Уигэм, Марк Гэтисс, Генри Черни, Чарльз Парнелл и Анджела Бассетт. Ведущих злодеев сыграли Эсай Моралес и Пом Клементьефф. Режиссером и автором сценария выступает Кристофер Маккуорри — постановщик грядущей восьмой, шестой и пятой картин киносерии.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» стартует в кинотеатрах 12 июля.