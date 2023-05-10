Том Хиддлстон и Марк Хэмилл снимутся в экранизации повести Стивена Кинга «Жизнь Чака»

Фильм в духе «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» поставит создатель «Призрака дома на холме».

Создатель «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы» Майк Флэнаган продолжает углубляться в творчество Стивена Книга. Согласно Deadline, режиссер экранизирует в формате полнометражного фильма повесть Кинга «Жизнь Чака». Главные роли в картине сыграют Том Хиддлстон («Локи») и Марк Хэмилл («Звездные войны: Последние джедаи»).

Повесть была опубликована в 2020 году в сборнике рассказов «Будет кровь». Главный герой повествования — Чарльз Кранц. Его история состоит из трех частей, но рассказана она в обратной последовательности. Протагонист умирает в возрасте 39 лет от рака мозга, но впоследствии выясняется, что он провел детство в проклятом доме с приведениями. Концептуально фильм будет напоминать «Зеленую милю» (1999), «Побег из Шоушенка» (1994) и «Останься со мной» (1986).

Хиддлстон воплотит образ Чарльза, а Хэмиллу отведена роль его дяди Элби. Флэнаган сам адаптировал повесть и успел полностью завершить текст до начала забастовки Гильдии сценаристов Америки (WGA), поэтому производство картины начнется, даже если протесты затянутся на месяцы.

Ранее Флэнаган снял по произведениям Кинга два хоррора — «Доктор Сон» и «Игра Джералда». Параллельно кинематографист разрабатывает многосерийную адаптацию «Темной башни». В этом году у него выйдет на Netflix мини-сериал «Падение дома Ашеров», в котором также участвует Хэмилл.