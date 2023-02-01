Том Хэнкс и Робин Райт подвергнутся цифровому «омоложению» в новом фильме Роберта Земекиса

Новые технологии позволят им увидеть свои молодые образы прямо на съемочной площадке.

Как передает Variety, Роберт Земекис («Удивительный мир Марвена») планирует «омолодить» Тома Хэнкса («Элвис») и Робин Райт («Бегущий по лезвию 2049») с помощью цифровых технологий для съемок в своем грядущем фильме Here («Здесь»).

В разработке новой картины режиссер намерен использовать целый ряд современных технологий, позволяющих создавать гиперреалистичные изображения. В их число войдет искусственный интеллект Metaphysic, способный менять лица людей и омолаживать их облик. Процесс изменения изображения будет происходить прямо на съемочной площадке без необходимости вносить какие-либо правки в процессе монтажа.

Впервые Metaphysic был представлен ​​широкой публике в 2022 году на телевизионном конкурсе America’s Got Talent. Во время одно из выступлений появился фотореалистичный аватар Элвиса и спел для зрителей песню. Этот номер привлек внимание кинокомпаний CAA и Miramax, которые захотели адаптировать технологию для Голливуда.

«Здесь» станей экранизацией одноименного графического романа американского писателя и иллюстратора Ричарда МакГуайра. Действие книги разворачивается в Новой Англии, ее диких лесах и уютных домах, и повествует о жизни людей, переживающих любовь, потерю, надежду и борьбу.

Примечательно, что «Здесь» станет не первым совместным проектом Земекиса, Хэнкса и Райт. Ранее они уже работали вместе над культовым фильмом «Форрест Гамп», удостоенном шести премий «Оскар»: Земекис выступал режиссером картины, а Хэнкс и Райт — исполнителями главных ролей. Кроме дуэта актеров, в новой ленте Земекиса также снимутся Пол Беттани («Ванда/Вижн») и Келли Райли («Йеллоустоун»).

Дата выхода «Здесь» пока неизвестна.