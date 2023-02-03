Том Харди и Зази Битц сыграют главные роли в драматическом сериале «Лазарь»

Том Харди вновь поработает на телевидении. По сведениям Deadline, актер снимется вместе с Зази Битц в новом сериале видеосервиса Apple TV+ «Лазарь» (Lazarus). В основу проекта ляжет книжная серия супругов Александры Коэльо и Александра Андорила, высоко оцененная многочисленными изданиями, включая The New York Times и Washington Post. Сейчас шоу находится на ранней стадии разработки.

В центре сюжета многосерийного психологического детектива окажется серийный убийца Юрек Уолтер (Харди), заключенный в лечебницу после страшных злодеяний. Однажды выясняется, что одна из его вероятных жертв жива. Изможденного от усталости молодого человека находят бредущим по железнодорожным путям. Оказывается, что парня похитили еще в детстве вместе с сестрой тринадцатью годами ранее. После этого детектив Сара Бауэр (Битц) решает разыскать вторую пленницу. Для этого она внедряется под прикрытием в психбольницу, где содержат Уолтера.

Как отмечают инсайдеры, отношения между персонажами будут напоминать связь Клариссы Старлинг (Джоди Фостер) и Ганнибала Лектера (Энтони Хопкинс) из «Молчания ягнят».

Сценаристом и режиссером щоу шоу выступит норвежский кинематографист Эйстейн Карлсен («Лиллехаммер», «Выход есть», «Даг»). Производством занимаются A+E Studios и Range Studios.