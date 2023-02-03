Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Том Харди и Зази Битц сыграют главные роли в драматическом сериале «Лазарь»

Том Харди и Зази Битц сыграют главные роли в драматическом сериале «Лазарь»

3 февраля 2023 11:44
Том Харди и Зази Битц сыграют главные роли в драматическом сериале «Лазарь»

Новый проект Apple будет выдержан в духе «Молчания ягнят».

Том Харди вновь поработает на телевидении. По сведениям Deadline, актер снимется вместе с Зази Битц в новом сериале видеосервиса Apple TV+ «Лазарь» (Lazarus). В основу проекта ляжет книжная серия супругов Александры Коэльо и Александра Андорила, высоко оцененная многочисленными изданиями, включая The New York Times и Washington Post. Сейчас шоу находится на ранней стадии разработки.

В центре сюжета многосерийного психологического детектива окажется серийный убийца Юрек Уолтер (Харди), заключенный в лечебницу после страшных злодеяний. Однажды выясняется, что одна из его вероятных жертв жива. Изможденного от усталости молодого человека находят бредущим по железнодорожным путям. Оказывается, что парня похитили еще в детстве вместе с сестрой тринадцатью годами ранее. После этого детектив Сара Бауэр (Битц) решает разыскать вторую пленницу. Для этого она внедряется под прикрытием в психбольницу, где содержат Уолтера.

Как отмечают инсайдеры, отношения между персонажами будут напоминать связь Клариссы Старлинг (Джоди Фостер) и Ганнибала Лектера (Энтони Хопкинс) из «Молчания ягнят».

Сценаристом и режиссером щоу шоу выступит норвежский кинематографист Эйстейн Карлсен («Лиллехаммер», «Выход есть», «Даг»). Производством занимаются A+E Studios и Range Studios.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера Читать далее 31 января 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Читать далее 1 февраля 2023
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Читать далее 4 февраля 2023
Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Читать далее 1 февраля 2023
Related video