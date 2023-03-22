Тодд Филд допускает, что «Тар» может оказаться его последним фильмом

Тодд Филд заявил, что музыкальная драма «Тар», получившая шесть номинаций на «Оскар», может стать его последним фильмом. В новом интервью для Cinema Scope режиссер сказал, что работа по созданию картины полностью истощила его силы:

«Создание фильма любого масштаба — это настоящая проблема. Это занятие не для слабонервных. Я бы хотел, чтобы меня убрали из других проектов, потому что я, вероятно, больше не буду делать фильмы. Для того, чтобы снять фильм, мне нужно приложить много усилий. Я не знаю, сделаю ли когда-нибудь еще одну картину».

По словам Филда, ему еще есть что сказать в кино, но работа над фильмами отнимает у него много времени:

«Дело не в том, что мне больше нечего сказать. Если бы эта работа была легкой, я бы снимал все время. Я постоянно снимаю рекламу, но это не отнимает у меня много сил. Мне нравится игра, техника, эксперименты с новым оборудованием, которое появляется у меня еще до того, как оно попадает на экран. Я технологический энтузиаст в душе. Однако эти вещи не принадлежат мне, они принадлежат транснациональным корпорациям. Но если что-то действительно становится моим, если оно действительно имеет значение, я начинаю отдавать этой вещи всего себя. С годами я понял, насколько ценно время. Мне уже не двадцать и не тридцать. Через полтора года мне исполнится 60».

Вместе с тем Филд отметил, что особенно ценит месяцы, проведенные за работой со сценаристом Джонатаном Франзеном, и не собирается бросать писательство даже после своего ухода из кино.