«Титаник» + «Чужой» = забытый шедевр Sci-Fi от режиссера «Мумии»: включал просто для фона, в итоге ставлю 9/10

Представьте: вы собрались грабить «Титаник». Экипажа нет, кругом вода, в трюмах темно, а нажива сама плывет в руки. Красота. Но ровно до того момента, пока из темноты не выползает нечто с щупальцами, которому плевать на ваши криминальные планы — оно хочет жрать.

Примерно так выглядит «Подъем с глубины» (1998), который зрители и критики дружно прозевали в прокате, чтобы спустя годы обнаружить: а ведь это же чистое, бесстыжее удовольствие.

Стивен Соммерс снял этот фильм за год до «Мумии», и здесь уже видно, как режиссер разминается перед главным хитом.

У него пока нет миллионов на спецэффекты, но есть сценарий уровня «три строчки на салфетке в дешевом баре», и актеры, которые понимают, в какой клоунаде участвуют.

Трит Уильямс в роли обаятельного морского волка с пистолетом, Фамке Янссен просто красивая (и этим все сказано), и вечно ноющий Кевин Дж. О'Коннор, без которого не обходится ни один приключенческий трэш 90-х.

Сравнение с «Чужим» не высосано из пальца. Тот же принцип: замкнутое пространство, монстр, которого показывают целиком только к финалу, корпоративная жадность, пускающая всех под нож (или под щупальце).

Владелец лайнера топит корабль ради страховки, а пассажиры превращаются в корм для доисторических тварей, над которыми поработали ребята из ILM.

«Титаник» здесь – про тонущий лайнер, человеческую гордыню и декорации, которые выглядят роскошно даже по меркам дорогого блокбастера.

Кино настолько тупое, насколько и обаятельное. Соммерс не грузит моралью, не пытается казаться умнее, чем есть. Он просто разгоняет экшн к финалу так, что тормоза отказывают окончательно.

Так что забвение в прокате ничего не значит. Главное, что спустя почти 30 лет фильм все еще развлек меня как минимум на 8/10. Ну и + балл за потрясающую Янссен.

