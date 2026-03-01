Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Титаник» + «Чужой» = забытый шедевр Sci-Fi от режиссера «Мумии»: включал просто для фона, в итоге ставлю 9/10

«Титаник» + «Чужой» = забытый шедевр Sci-Fi от режиссера «Мумии»: включал просто для фона, в итоге ставлю 9/10

1 марта 2026 16:00
«Титаник» + «Чужой» = забытый шедевр Sci-Fi от режиссера «Мумии»: включал просто для фона, в итоге ставлю 9/10

Спойлер: балл накинул за звезду «Людей Икс» в главной роли. 

Представьте: вы собрались грабить «Титаник». Экипажа нет, кругом вода, в трюмах темно, а нажива сама плывет в руки. Красота. Но ровно до того момента, пока из темноты не выползает нечто с щупальцами, которому плевать на ваши криминальные планы — оно хочет жрать.

Примерно так выглядит «Подъем с глубины» (1998), который зрители и критики дружно прозевали в прокате, чтобы спустя годы обнаружить: а ведь это же чистое, бесстыжее удовольствие.

Стивен Соммерс снял этот фильм за год до «Мумии», и здесь уже видно, как режиссер разминается перед главным хитом.

«Титаник» + «Чужой» = забытый шедевр Sci-Fi от режиссера «Мумии»: включал просто для фона, в итоге ставлю 9/10

У него пока нет миллионов на спецэффекты, но есть сценарий уровня «три строчки на салфетке в дешевом баре», и актеры, которые понимают, в какой клоунаде участвуют.

Трит Уильямс в роли обаятельного морского волка с пистолетом, Фамке Янссен просто красивая (и этим все сказано), и вечно ноющий Кевин Дж. О'Коннор, без которого не обходится ни один приключенческий трэш 90-х.

Сравнение с «Чужим» не высосано из пальца. Тот же принцип: замкнутое пространство, монстр, которого показывают целиком только к финалу, корпоративная жадность, пускающая всех под нож (или под щупальце).

Владелец лайнера топит корабль ради страховки, а пассажиры превращаются в корм для доисторических тварей, над которыми поработали ребята из ILM.

«Титаник» + «Чужой» = забытый шедевр Sci-Fi от режиссера «Мумии»: включал просто для фона, в итоге ставлю 9/10

«Титаник» здесь – про тонущий лайнер, человеческую гордыню и декорации, которые выглядят роскошно даже по меркам дорогого блокбастера.

Кино настолько тупое, насколько и обаятельное. Соммерс не грузит моралью, не пытается казаться умнее, чем есть. Он просто разгоняет экшн к финалу так, что тормоза отказывают окончательно.

Так что забвение в прокате ничего не значит. Главное, что спустя почти 30 лет фильм все еще развлек меня как минимум на 8/10. Ну и + балл за потрясающую Янссен.

Ранее мы писали: «Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном

Фото: Кадр из фильма «Чужой» (1979), «Подъем с глубины» (1998)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Нео в «Матрице» никогда не был Избранным на самом деле: Вачовски намекали с самого начала – но не все поняли Нео в «Матрице» никогда не был Избранным на самом деле: Вачовски намекали с самого начала – но не все поняли Читать дальше 5 марта 2026
Бонни и Клайд, зомби и «повесточка»: кому точно не понравится «Невеста» с безобразным Кристианом Бэйлом Бонни и Клайд, зомби и «повесточка»: кому точно не понравится «Невеста» с безобразным Кристианом Бэйлом Читать дальше 5 марта 2026
Возьми телефон, детка: 5 небанальных ужастиков, в которых все началось с безобидного звонка Возьми телефон, детка: 5 небанальных ужастиков, в которых все началось с безобидного звонка Читать дальше 5 марта 2026
В «Игре престолов» Тайвин Ланнистер разделывал оленя – в этом ужастике разделали его самого: «Попахивает трэшем» В «Игре престолов» Тайвин Ланнистер разделывал оленя – в этом ужастике разделали его самого: «Попахивает трэшем» Читать дальше 5 марта 2026
Чудом нашел 3 достойных свежих фильма с шокирующей концовкой: в №1 сияет Суини, в №3 – звезда «Очень странных дел» Чудом нашел 3 достойных свежих фильма с шокирующей концовкой: в №1 сияет Суини, в №3 – звезда «Очень странных дел» Читать дальше 4 марта 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
Разочаровался в «Дневниках памяти» 20 лет спустя и выбрал 5 мелодрам ничуть не хуже: в списке есть даже российский фильм Разочаровался в «Дневниках памяти» 20 лет спустя и выбрал 5 мелодрам ничуть не хуже: в списке есть даже российский фильм Читать дальше 2 марта 2026
Миллиардеры плачут, зрители хохочут: 5 черных комедий про богатых идиотов — №3 из Европы, но в ней снялся наш Петров Миллиардеры плачут, зрители хохочут: 5 черных комедий про богатых идиотов — №3 из Европы, но в ней снялся наш Петров Читать дальше 1 марта 2026
«На уровне “Мстителей: Финал”»: «Астрал 6» пошел по пути главного шедевра Marvel – первые зрители аплодировали стоя «На уровне “Мстителей: Финал”»: «Астрал 6» пошел по пути главного шедевра Marvel – первые зрители аплодировали стоя Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше