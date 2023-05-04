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Киноафиша Новости Тимоти Шаламе седлает песчаного червя в первом трейлере «Дюны 2»

Тимоти Шаламе седлает песчаного червя в первом трейлере «Дюны 2»

4 мая 2023 10:10
Тимоти Шаламе седлает песчаного червя в первом трейлере «Дюны 2»

Премьера эпического сиквела экранизации романа Фрэнка Герберта состоится в начале ноября.

Кинокомпании Warner Bros. и Legendary выпустили долгожданный первый трейлер фантастического боевика «Дюна 2», основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта.

К своим главным ролям в сиквеле вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и Стеллан Скарсгард. К ним также присоединились Флоренс Пью, Остин Батлер, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Сухейла Якуб.

По сюжету, Пол Атрейдес (Шаламе) объединяется с народом фременов, чтобы освободить Арракис от диктатуры дома Харконненов и отомстить убийцам своего отца. В трейлере герой рассказывает Чани (Зендея) о других планетах, наполненных морями и океанами, и седлает огромного песчаного червя, завоевывая уважение своих новых товарищей. Кроме них, на экране появляются как уже знакомые лица, например, леди Джессика (Фергюсон) и Стиглар (Бардем), так и новые персонажи, такие как принцесса Ирулен (Пью) и Фейд-Раута Харконнен (Батлер). В последнем кадре Пол, глаза которого стали синими от употребления спайса, призывает огромную армию фременов вступить в бой.

По словам Шаламе, картина во многом посвящена взрослению и становлению его персонажа:

«В первом фильме Пол Атрейдес еще только учится… На этот раз мы действительно увидим, как он становится лидером».

Режиссером вновь выступил Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие»). Он также написал сценарий совместно с Джоном Спэйтсом, наиболее известным по картинам «Доктор Стрэндж» и «Пассажиры».

«Дюна 2» выйдет 3 ноября.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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