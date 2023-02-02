Тиль Швайгер и Алан Ричсон сыграют с Генри Кавиллом в фильме «Министерство неджентльменской войны»

Гай Ричи укомплектовал основной каст своего следующего режиссерского проекта, которым станет военный боевик о шпионах «Министерство неджентльменской войны». По сведениям Deadline, к проекту присоединились звезда многосерийной адаптации «Джека Ричера» Алан Ричсон, Генри Голдинг, работавший с режиссером над «Джентльменами», Кэри Элвес, ранее снимавшийся у постановщика в «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать», а также Тиль Швайгер («Бесславные ублюдки»), Генри Зага («Новые мутанты»), Алекс Петтифер («Супер Майк»), Хиро Файнс Тиффин («После») и Бабс Олусанмокун («Гнев человеческий»). На ведущие роли еще в прошлом году были утверджены Генри Кавилл («Человек из стали») и Эйса Гонсалес («Скорая»).

В основу фильма легла одноименная книга Дэмиена Льюиса, вдохновленная реальными историческими событиями. В картине будет отображена секретная боевая операция, инициированная премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и писателем Яном Флемингом. Они сформировали команду бесстрашных бойцов, которая, будучи в тылу врага, наносила нацистам непоправимый урон. Их отличительной чертой являлись нетрадиционные методы ведения боя.

Над сценарием вместе Ричи работали Араш Амель («Частная война») и авторы «Бойца» Пол Тэймеси и Эрик Джонсон. Исполнительным продюсером выступает Джерри Брукхаймер («Топ Ган: Мэверик»). При должном успехе картина даст старт новой франшизе.

Съемки начнутся 13 февраля в Турции.