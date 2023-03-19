Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата
Сможешь ли ты отличить слова Дарта Вейдера от мудростей магистра Йоды?
С 7 по 10 апреля в Лондоне пройдет фестиваль Star Wars Celebration, посвященный культовой франшизе. Незадолго до этого генеральный директор Disney Боб Айгер объявил о том, что Lucasfilm приостановил разработку некоторых проектов по вселенной «Звездных войн». В частности, на паузу поставлен фильм Пэтти Дженкинс «Звездные войны: Эскадрилья “Изгой”» и картина Кевина Файги, которая не успела получить названия. Зато в планах — разработка еще одного фильма франшизы, режиссером которого станет документалистка Шармин Обаид, снявшая недавно несколько эпизодов для сериала «Мисс Марвел». А сценаристом проекта должен стать автор «Прометея» и «Хранителей» Дэймон Линделоф. На 2023 год также запланирован сериал «Асока» про бывшую ученицу Энакина Скайуокера и джедая. В ожидании новых проектов Вселенной «Звездных войн» — предлагаем проверить себя и вспомнить, кому принадлежат знаменитые цитаты из франшизы.