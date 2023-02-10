Тест: угадай известного киноперсонажа по его полному имени

Имя персонажа – это его визитная карточка, которая зачастую вмещает в себя целую историю. Даже всем известный мишка Винни Пух изначально носил кличку Эдвард, пока его «папа» Алан Милн не встретил в зоопарке медведицу Винни. Оказывается, «запасные» тайные имена есть у огромного множества наших любимых киногероев! Кого-то все знают под псевдонимом, кого-то близкие называют кратко, шуточно или ласково, кто-то бережет истинное имя от чужих ушей, а кто-то попросту не помнит свою прошлую жизнь. Узнав полное имя персонажа, мы приближаемся к разгадке режиссерского замысла. Проверь, угадаешь ли ты 15 героев из кино и сериалов по их настоящим именам?