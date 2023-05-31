Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате

Восхитительная драматургия, касты, в которых один актер лучше другого, искрометный юмор – за это и многое другое все мы любим Гая Ричи. Или почти все. Он представил миру массу толковых ребят, подарил ему ставшие классикой фразочки про цыган и чай и запоминающихся героев, на которых, несмотря на все их грешки, хочется походить. Выход новинки от Ричи – «Переводчика» – должен и вовсе стать чем-то особенным, если верить западному зрителю. А пока мы ждем завтра, чтобы рвануть в кинотеатры, предлагаем тебе проверить свои познания в фильмографии главного джентльмена киноиндустрии.