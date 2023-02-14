Тест: когда и как ты встретишь свою любовь?

В День всех влюбленных каждая одинокая женщина задается вопросом: «Когда же я, наконец, найду того единственного?». Но не спеши унывать, если этот праздник ты пока отмечаешь одна. Вспомни, сколько немыслимых и веселых сюжетов предлагает нам мировой кинематограф! Поверь, в жизни все может оказаться еще интереснее, и в конце концов каждая Красотка непременно отыщет своего Ричарда Гира. Возраст, фигура и характер – не главное, ведь любовь часто создает самые неожиданные пары. Пройди тест от Киноафиши – и узнай, на какой ромком будет похожа твоя лавстори!