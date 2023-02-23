Тест: какой ты Киану Ривз из кино?

Если ты не фанат Киану Ривза, то с тобой явно что-то не так. Кроме того, что он главный добряк не только всея Голливуда, но, кажется, вообще всего мира, Киану мы обязаны целой толпой запоминающихся киногероев, где один лучше другого. От Нео в «Матрице» до едва ли не главного экшн-персонажа последних лет Джона Уика – в карьере Ривза было удивительно большое количество ролей, впоследствии ставших культовыми. Сегодня предлагаем тебе узнать, на кого из этих славных ребят как на подбор ты похож больше всего.