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Киноафиша Новости Тест: какой ты Киану Ривз из кино?

Тест: какой ты Киану Ривз из кино?

23 февраля 2023 13:00
Тест: какой ты Киану Ривз из кино?

Выясняем, каким Киану тебе суждено стать в другой жизни.

Если ты не фанат Киану Ривза, то с тобой явно что-то не так. Кроме того, что он главный добряк не только всея Голливуда, но, кажется, вообще всего мира, Киану мы обязаны целой толпой запоминающихся киногероев, где один лучше другого. От Нео в «Матрице» до едва ли не главного экшн-персонажа последних лет Джона Уика – в карьере Ривза было удивительно большое количество ролей, впоследствии ставших культовыми. Сегодня предлагаем тебе узнать, на кого из этих славных ребят как на подбор ты похож больше всего.

Алена Попова
Алена Попова
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