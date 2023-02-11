Тест: какая ты Джей Ло из кино?

14 февраля, в День всех влюбленных, во всех кинотеатрах выходит новая сумасшедшая комедия «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес в главной роли. Она и ее партнер по съемкам, Джош Дюамель, играют влюбленную пару, которая вот-вот собирается отыграть шикарную свадьбу. Торжество уже близко, мандраж подступает, а тут еще и всю семью в заложники берут пираты. Стало страшно? Отлично! Приходи в кино и узнай, чем закончится этот жуткий свадебный беспорядок.

А для того, чтобы освежить память и вспомнить главные роли латинской дивы, мы подготовили тест, пройдя который ты узнаешь, на кого из культовых персонажей Дженнифер Лопес ты похож(-а) больше всего!