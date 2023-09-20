Телом Хизер Грэм завладевает демоническая сущность в трейлере хоррора «Подходящая плоть»

Кинокомпания RLJE Films представила полноценный трейлер жуткого триллера «Подходящая плоть», в котором Хизер Грэм сыграла женщину, чьим телом завладела демоническая сущность. Картина является вольной экранизацией рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта «Тварь на пороге».

В центре сюжета — недовольная своим браком и переживающая кризис психотерапевт по имени Элизабет Дерби (Грэм). Однажды она становится одержимой идеей помочь привлекательному молодому пациенту (Джуда Льюис), страдающему множественным расстройством личности. Доходит до того, что они вступают в интимную связь. Вскоре из-за этого жизнь Элизабет превращается в настоящий сверхъестественный кошмар с убийствами и эротикой — все это связано с древним злом, которое овладевает женщиной.

В остальной актерский состав хоррора вошли Брюс Дэвисон, Джонатон Шек, Джованни Крус, Дж.Д. Эвермор, Крис МакКенна и Бретт Ньютон. Над сюжетом работали сценарист «Реаниматора» Деннисом Паоли и режиссер Стюарт Гордон, но после смерти последнего его заменил Джо Линч («Эксперимент «Офис» 2», «В упор»). Мировая премьера ленты прошла в рамках кинофестиваля «Трайбека». Критики остались в восторге, утверждая, что дух Гордона чувствуется в каждом кадре. Рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет 94% при 18 обзорах.

Широкий релиз «Подходящей плоти» намечен на 27 октября.