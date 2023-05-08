Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов

Что? Сегодня понедельник, а вы не на работе? Это чудо или просто майские праздники выпали очень удачно? В любом случае надеемся, что вы хорошо проводите время и радуетесь неожиданному выходному. И в честь такого праздника жизни Киноафиша подготовила для вас список фильмов и сериалов, которые покажут по федеральным каналам 8 мая 2023 года. Отдыхайте с пользой!