Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов
Что? Сегодня понедельник, а вы не на работе? Это чудо или просто майские праздники выпали очень удачно? В любом случае надеемся, что вы хорошо проводите время и радуетесь неожиданному выходному. И в честь такого праздника жизни Киноафиша подготовила для вас список фильмов и сериалов, которые покажут по федеральным каналам 8 мая 2023 года. Отдыхайте с пользой!
Первый. Программа передач на 8 мая
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
06:00 Новости
06:10 Горячий снег
08:10 Летят журавли
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 На войне как на войне
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Встречи на Эльбе»
13:10 Освобождение: Последний штурм
15:35 Освобождение: Последний штурм
17:05 Освобождение: Последний штурм
18:30 Праздничный концерт ко Дню Победы в Кремле «Спасибо за верность, потомки!»
21:00 Время
21:35 Красный призрак
23:30 Уроки фарси
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:57 Перерыв в вещании
Россия 1. Программа передач на 8 мая
03:20 Девушка в приличную семью
05:07 Перерыв в вещании
05:30 С приветом, Козаностра
07:10 Дождаться любви
11:00 Вести
11:50 Малая земля. Герои без ретуши
12:40 Перекати-поле
17:00 Вести
17:50 Пальма
20:00 Вести
20:45 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
21:00 Фамильное гнездо
00:30 Прекрасные создания
03:57 Перерыв в вещании
04:20 Через прицел
Матч!. Программа передач на 8 мая
05:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023. Трансляция из Москвы
06:00 «Динамо». Ленинград»
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Катара
10:05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана
10:55 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Прямая трансляция из Москвы
13:40 Все на Матч!
14:25 Новости
14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
17:00 Все на Матч!
17:35 Новости
17:40 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. Финал. Прямая трансляция. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо» (Москва)
19:55 Внуки Победы
20:55 Новости
21:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
22:05 Все на Матч!
22:55 Профессиональный бокс. Нокауты
00:55 Боулинг. Чемпионат России. Трансляция из Красноярска
01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Прямая трансляция. «Коринтианс» - «Форталеза»
04:00 Хоккей. Международный турнир. Трансляция из Казахстана. Россия - Белоруссия
НТВ-Петербург. Программа передач на 8 мая
04:40 Алтарь Победы
05:35 Дед Морозов
08:00 Сегодня
08:20 Дед Морозов
10:00 Сегодня
10:20 Мамкина звездочка
14:35 Бессмертные
16:00 Сегодня
16:20 Бессмертные
17:00 «Позывной «Журавли»
19:00 Сегодня
19:35 «Позывной «Журавли»
22:20 SHAMAN. Я русский
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского
00:40 Основано на реальных событиях. Нюрнберг 1946
03:40 Алтарь Победы
04:25 Двадцать восемь панфиловцев
ТВ-центр. Программа передач на 8 мая
04:30 Звёзды и лисы. 3-я серия
05:10 Звёзды и лисы. 4-я серия
06:05 10 самых... Артистки с характером
06:30 Загадка Цезаря
07:15 Загадка Цезаря
08:00 Загадка Евклида
08:50 Загадка Евклида
09:40 Загадка Римана
10:30 Загадка Римана
11:30 События
11:45 Государственный преступник
13:35 Назад в СССР
14:20 Наша смешная жизнь
15:10 Дела житейские
16:00 Дела житейские
16:50 Дела житейские
17:40 Дела житейские
18:35 Проклятие брачного договора
19:25 Проклятие брачного договора
20:15 Проклятие брачного договора
21:05 Проклятие брачного договора
22:00 События
22:20 Звезда
00:05 Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского
00:45 Покорители вершин военной науки
01:45 А зори здесь тихие...
03:15 А зори здесь тихие...
04:45 Война в кадре и за кадром
Культура. Программа передач на 8 мая
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Юрий Визбор. Путь к небесам
07:00 Мультфильмы. «Мойдодыр». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
08:00 Кубанские казаки
09:45 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
10:25
Исторические курорты России. Пятигорск
10:55 Приключения Буратино
13:10 Большие и маленькие. Избранное. Народные танцы
14:10 Три минуты тишины
14:15 Страна птиц. Розовая чайка
14:55 Родная кровь
16:25 Пешком... Москва водная
16:55 Острова. Булат Окуджава
17:40 Спектакль «Живые и мертвые. «Солдатами не рождаются»
18:35 Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе
19:30 Новости культуры
19:45 19:45. Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
22:35 Три минуты тишины
22:40 Родная кровь
00:00 Острова. Евгений Матвеев
00:45 Страна птиц. Розовая чайка
01:25 Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых
02:10 Забытое ремесло. Ткач и пряха
02:25 Пер Гюнт
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 8 мая
04:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Буба
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
09:30 Гномы в деле!
11:00 Потерянное звено
12:55 Монстры против пришельцев
14:45 Человек-паук: Возвращение домой
17:25 Человек-паук. Вдали от дома
20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 3-я серия
21:00 Последний охотник на ведьм
23:05 Крокодил Данди
01:05 Крокодил Данди-2
03:00 Психологини
04:55 Мультфильмы
РЕН ТВ. Программа передач на 8 мая
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:40 Решение о ликвидации
08:30 Новости
08:45 День Д
10:25 СуперБобровы
12:30 Новости
12:45 }{отт@бь)ч
14:35 Напарник
16:30 Призрак
18:40 Тайна печати дракона
21:10 Вий 3D
23:45 Скиф
01:50 Монгол
03:35 Самые шокирующие гипотезы
ТНТ. Программа передач на 8 мая
04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 123-я серия
05:35 Открытый микрофон. Дайджест. 133-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
07:00 Полярный. 1-я серия
07:30 Полярный. 2-я серия
08:00 Полярный. 3-я серия
08:30 Полярный. 4-я серия
09:00 Полярный. 5-я серия
09:30 Полярный. 6-я серия
10:00 Полярный. 7-я серия
10:30 Полярный. 8-я серия
11:00 Полярный. 9-я серия
11:30 Полярный. 10-я серия
12:00 Полярный. 11-я серия
12:30 Полярный. 12-я серия
13:00 Полярный. 13-я серия
13:30 Полярный. 14-я серия
14:00 Полярный. 15-я серия
14:30 Полярный. 16-я серия
15:00 Полярный. 17-я серия
15:30 Полярный. 18-я серия
16:00 Полярный. 19-я серия
16:30 Полярный. 20-я серия
17:00 Полярный. 21-я серия
17:30 Полярный. 22-я серия
18:00 Полярный. 23-я серия
18:30 Полярный. 24-я серия
19:00 Полярный. 25-я серия
19:30 Полярный. 26-я серия
20:00 Полярный. Сезон 2. 27-я серия
20:30 Полярный. Сезон 2. 28-я серия
21:00 Неприличные деньги. 1-я серия
22:00 Неприличные деньги. 2-я серия
23:00 Шоу Воли. 4-я серия
00:10 Импровизация. 227-я серия
01:10 Импровизация. 214-я серия
02:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 73-я серия
02:55 Импровизация. Команды. Дайджест. 74-я серия
03:40 Студия Союз. 124-я серия
04:30 «Студия «Союз». Дайджест. 125-я серия
Домашний. Программа передач на 8 мая
04:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Актриса». «Семейное кафе». «Вторая жизнь»
06:15 6 кадров
06:30 Танцор диско
09:15 Танцуй, танцуй
12:20 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии
14:30 Ангел в сердце. 1-я - 4-я серии
19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
23:05 Танцор диско
01:45 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии
04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Вторая жизнь». «В чужой шкуре»