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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов

8 мая 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов

Что? Сегодня понедельник, а вы не на работе? Это чудо или просто майские праздники выпали очень удачно? В любом случае надеемся, что вы хорошо проводите время и радуетесь неожиданному выходному. И в честь такого праздника жизни Киноафиша подготовила для вас список фильмов и сериалов, которые покажут по федеральным каналам 8 мая 2023 года. Отдыхайте с пользой!

Первый. Программа передач на 8 мая

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Новости

06:10 Горячий снег

08:10 Летят журавли

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 На войне как на войне

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 «Встречи на Эльбе»

13:10 Освобождение: Последний штурм

15:35 Освобождение: Последний штурм

17:05 Освобождение: Последний штурм

18:30 Праздничный концерт ко Дню Победы в Кремле «Спасибо за верность, потомки!»

21:00 Время

21:35 Красный призрак

23:30 Уроки фарси

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:57 Перерыв в вещании

Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов
Летят журавли

Россия 1. Программа передач на 8 мая

03:20 Девушка в приличную семью

05:07 Перерыв в вещании

05:30 С приветом, Козаностра

07:10 Дождаться любви

11:00 Вести

11:50 Малая земля. Герои без ретуши

12:40 Перекати-поле

17:00 Вести

17:50 Пальма

20:00 Вести

20:45 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

21:00 Фамильное гнездо

00:30 Прекрасные создания

03:57 Перерыв в вещании

04:20 Через прицел

Матч!. Программа передач на 8 мая

05:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023. Трансляция из Москвы

06:00 «Динамо». Ленинград»

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Катара

10:05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана

10:55 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Прямая трансляция из Москвы

13:40 Все на Матч!

14:25 Новости

14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

17:00 Все на Матч!

17:35 Новости

17:40 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. Финал. Прямая трансляция. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо» (Москва)

19:55 Внуки Победы

20:55 Новости

21:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

22:05 Все на Матч!

22:55 Профессиональный бокс. Нокауты

00:55 Боулинг. Чемпионат России. Трансляция из Красноярска

01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Прямая трансляция. «Коринтианс» - «Форталеза»

04:00 Хоккей. Международный турнир. Трансляция из Казахстана. Россия - Белоруссия

НТВ-Петербург. Программа передач на 8 мая

04:40 Алтарь Победы

05:35 Дед Морозов

08:00 Сегодня

08:20 Дед Морозов

10:00 Сегодня

10:20 Мамкина звездочка

14:35 Бессмертные

16:00 Сегодня

16:20 Бессмертные

17:00 «Позывной «Журавли»

19:00 Сегодня

19:35 «Позывной «Журавли»

22:20 SHAMAN. Я русский

00:15 Захар Прилепин. Уроки русского

00:40 Основано на реальных событиях. Нюрнберг 1946

03:40 Алтарь Победы

04:25 Двадцать восемь панфиловцев

Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов
Позывной «Журавли»

ТВ-центр. Программа передач на 8 мая

04:30 Звёзды и лисы. 3-я серия

05:10 Звёзды и лисы. 4-я серия

06:05 10 самых... Артистки с характером

06:30 Загадка Цезаря

07:15 Загадка Цезаря

08:00 Загадка Евклида

08:50 Загадка Евклида

09:40 Загадка Римана

10:30 Загадка Римана

11:30 События

11:45 Государственный преступник

13:35 Назад в СССР

14:20 Наша смешная жизнь

15:10 Дела житейские

16:00 Дела житейские

16:50 Дела житейские

17:40 Дела житейские

18:35 Проклятие брачного договора

19:25 Проклятие брачного договора

20:15 Проклятие брачного договора

21:05 Проклятие брачного договора

22:00 События

22:20 Звезда

00:05 Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского

00:45 Покорители вершин военной науки

01:45 А зори здесь тихие...

03:15 А зори здесь тихие...

04:45 Война в кадре и за кадром

Культура. Программа передач на 8 мая

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Юрий Визбор. Путь к небесам

07:00 Мультфильмы. «Мойдодыр». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»

08:00 Кубанские казаки

09:45 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»

10:25

Исторические курорты России. Пятигорск

10:55 Приключения Буратино

13:10 Большие и маленькие. Избранное. Народные танцы

14:10 Три минуты тишины

14:15 Страна птиц. Розовая чайка

14:55 Родная кровь

16:25 Пешком... Москва водная

16:55 Острова. Булат Окуджава

17:40 Спектакль «Живые и мертвые. «Солдатами не рождаются»

18:35 Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе

19:30 Новости культуры

19:45 19:45. Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

22:35 Три минуты тишины

22:40 Родная кровь

00:00 Острова. Евгений Матвеев

00:45 Страна птиц. Розовая чайка

01:25 Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых

02:10 Забытое ремесло. Ткач и пряха

02:25 Пер Гюнт

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 8 мая

04:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Буба

08:00 Шоу «Уральских пельменей»

09:30 Гномы в деле!

11:00 Потерянное звено

12:55 Монстры против пришельцев

14:45 Человек-паук: Возвращение домой

17:25 Человек-паук. Вдали от дома

20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 3-я серия

21:00 Последний охотник на ведьм

23:05 Крокодил Данди

01:05 Крокодил Данди-2

03:00 Психологини

04:55 Мультфильмы

Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов
Монстры против пришельцеы

РЕН ТВ. Программа передач на 8 мая

05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:40 Решение о ликвидации

08:30 Новости

08:45 День Д

10:25 СуперБобровы

12:30 Новости

12:45 }{отт@бь)ч

14:35 Напарник

16:30 Призрак

18:40 Тайна печати дракона

21:10 Вий 3D

23:45 Скиф

01:50 Монгол

03:35 Самые шокирующие гипотезы

ТНТ. Программа передач на 8 мая

04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 123-я серия

05:35 Открытый микрофон. Дайджест. 133-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

07:00 Полярный. 1-я серия

07:30 Полярный. 2-я серия

08:00 Полярный. 3-я серия

08:30 Полярный. 4-я серия

09:00 Полярный. 5-я серия

09:30 Полярный. 6-я серия

10:00 Полярный. 7-я серия

10:30 Полярный. 8-я серия

11:00 Полярный. 9-я серия

11:30 Полярный. 10-я серия

12:00 Полярный. 11-я серия

12:30 Полярный. 12-я серия

13:00 Полярный. 13-я серия

13:30 Полярный. 14-я серия

14:00 Полярный. 15-я серия

14:30 Полярный. 16-я серия

15:00 Полярный. 17-я серия

15:30 Полярный. 18-я серия

16:00 Полярный. 19-я серия

16:30 Полярный. 20-я серия

17:00 Полярный. 21-я серия

17:30 Полярный. 22-я серия

18:00 Полярный. 23-я серия

18:30 Полярный. 24-я серия

19:00 Полярный. 25-я серия

19:30 Полярный. 26-я серия

20:00 Полярный. Сезон 2. 27-я серия

20:30 Полярный. Сезон 2. 28-я серия

21:00 Неприличные деньги. 1-я серия

22:00 Неприличные деньги. 2-я серия

23:00 Шоу Воли. 4-я серия

00:10 Импровизация. 227-я серия

01:10 Импровизация. 214-я серия

02:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 73-я серия

02:55 Импровизация. Команды. Дайджест. 74-я серия

03:40 Студия Союз. 124-я серия

04:30 «Студия «Союз». Дайджест. 125-я серия

Домашний. Программа передач на 8 мая

04:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Актриса». «Семейное кафе». «Вторая жизнь»

06:15 6 кадров

06:30 Танцор диско

09:15 Танцуй, танцуй

12:20 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии

14:30 Ангел в сердце. 1-я - 4-я серии

19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

23:05 Танцор диско

01:45 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии

04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Вторая жизнь». «В чужой шкуре»

Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов
Чужая дочь
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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