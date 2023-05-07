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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов

7 мая 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов

Сегодня воскресенье, а это значит, что вы с чистой совестью можете провести его в кровати. Налейте себе чаю, вкусно позавтракайте и насладитесь этим прекрасным днем. А чтобы ваш день стал еще приятнее, Киноафиша подготовила список качественных фильмов, которые будут идти 7 мая 2023 года по федеральным каналам. Хорошего вам выходного!

Первый. Программа передач на 7 мая

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Видели видео?

13:35 Мужики!..

15:30 «Алексей Леонов. Космос внутри»

17:00 «Все звезды русского космоса»

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:20 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. 95 лет Ансамблю имени Александрова

23:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов
Кто хочет стать миллионером

Россия 1. Программа передач на 7 мая

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Джайпур, Индия

09:00 Формула еды. Осетинский сыр

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Перекати-поле. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Любимые хиты ВИА

20:00 Вести

21:00 Призрачное счастье

00:40 Ни за что не сдамся

04:05 Дорогая моя доченька

Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов
Перекати поле

Матч!. Программа передач на 7 мая

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из США. Д. Джонсон - А. Мораес

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из США. Д. Джонсон - А. Мораес

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Неудачники

10:15 Первый автограф

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана

11:25 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». Прямая трансляция. «Енисей» (Красноярск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны)

13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Милан» - «Лацио»

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Факел» (Воронеж)

21:00 «Зенит» - «Спартак». Топ-10

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Футбол. Кубок Испании. Финал. Прямая трансляция. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна»

01:15 Все на Матч!

01:50 Прорыв

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Прямая трансляция. «Флуминенсе» - «Васко да Гама»

НТВ-Петербург. Программа передач на 7 мая

04:40 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 Страна талантов. Сезон 2. Финал

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

17:15 Основано на реальных событиях. Выпуск от 7 мая

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Маска. Специальный выпуск к юбилею Валерии

23:30 «И только так!» Фильм к юбилею Валерии

00:40 Болевой порог

02:05 Отстегните ремни. 6-я серия

02:50 Отстегните ремни. 7-я серия

03:35 Отстегните ремни. 8-я серия

04:29 Перерыв в вещании

04:40 Алтарь Победы

ТВ-центр. Программа передач на 7 мая

05:00 Чувство правды. 3-я серия

05:40 Чувство правды. 4-я серия

06:30 Загадка Фибоначчи. 1-я серия

07:10 Загадка Фибоначчи. 2-я серия

08:00 Загадка Эйнштейна. 1-я серия

08:50 Загадка Эйнштейна. 2-я серия

09:45 Загадка Пифагора. 1-я серия

10:30 Загадка Пифагора. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Пираты ХХ века

13:35 Назад в СССР. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

14:20 Наша смешная жизнь

15:05 Судьба по книге перемен. 1-я серия

15:55 Судьба по книге перемен. 2-я серия

16:45 Судьба по книге перемен. 3-я серия

17:35 Судьба по книге перемен. 4-я серия

18:30 Стряпуха. 1-я серия

19:20 Стряпуха. 2-я серия

20:10 Стряпуха. 3-я серия

21:00 Стряпуха. 4-я серия

22:00 События

22:20 Живая струна. Душа поёт, а сердце плачет...

00:10 Звоните в полицию! 1-я серия

00:50 Звоните в полицию! 2-я серия

01:30 Звоните в полицию! 3-я серия

02:10 Звоните в полицию! 4-я серия

03:10 Звёзды и лисы. 1-я серия

03:50 Звёзды и лисы. 2-я серия

04:30 Звёзды и лисы. 3-я серия

Культура. Программа передач на 7 мая

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

07:45 Александр Попов

09:20 Диалоги о животных. 14-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:00 Здравствуйте, я ваша тетя!

11:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Федоров

12:10 Свой Петербург. Историк моды Марина Скульская

12:50 Большие и маленькие. Избранное. 6-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Верьте мне, люди

15:40 Первые в мире. Космические скорости Штернфельда

15:55 Пешком... Москва высотная

16:25 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»

17:05 Кубанские казаки

18:55 Паровозных дел мастер. Алексей Грук

19:50 «Вахтангов. Путь домой». Концерт-открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе

22:50 Три минуты тишины

22:55 Чайковский

01:20 Страна птиц. Любимый подкидыш

02:05 Искатели. След Одигитрии

02:50 Гром не грянет

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 7 мая

04:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Франция»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 12-я серия

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Гномы в деле!

11:45 Потерянное звено

13:40 Громобой

15:25 Валериан и город тысячи планет

18:20 Человек-паук: Возвращение домой

21:00 Человек-паук. Вдали от дома

23:35 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни

01:40 Психологини

04:35 6 кадров

04:40 Мультфильмы

Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов
Человек-паук. Вдали от дома

РЕН ТВ. Программа передач на 7 мая

05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:10 СМЕРШ. Секретный груз

08:30 Новости

08:45 СМЕРШ. Секретный груз

10:20 СМЕРШ. Взрывная волна

12:30 Новости

12:45 СМЕРШ. Взрывная волна

14:50 СМЕРШ. Обратный отсчет

19:00 «Операция «Неман»

23:50 Самые шокирующие гипотезы

Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов
СМЕРШ

ТНТ. Программа передач на 7 мая

05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

09:00 Битва пикников. 14-я серия

09:30 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я серия

12:00 Полярный. 1-я серия

12:30 Полярный. 2-я серия

13:00 Полярный. 3-я серия

13:30 Полярный. 4-я серия

14:00 Полярный. 5-я серия

14:30 Полярный. 6-я серия

15:00 Полярный. 7-я серия

15:30 Полярный. 8-я серия

16:00 Полярный. 9-я серия

16:30 Полярный. 10-я серия

17:00 Полярный. 11-я серия

17:30 Полярный. 12-я серия

18:00 Полярный. 13-я серия

18:30 Полярный. 14-я серия

19:00 Новые Звёзды в Африке. 9-я серия

21:00 Шоу Воли. 4-я серия

22:10 Концерты. Сезон 2. 17-я серия

23:10 Однажды в России. Сезон 10. 248-я серия

00:10 Я тебе не верю. 1-я серия

01:10 Я тебе не верю. 2-я серия

02:05 Импровизация. Команды. Сезон 4. 55-я серия

02:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»

04:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 122-я серия

04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 123-я серия

Домашний. Программа передач на 7 мая

04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»

06:30 6 кадров

07:20 Вверх тормашками. 1-я - 4-я серии

11:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

14:45 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

19:00 Истерзанная. 32-я - 36-я серии

23:25 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии

01:20 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии

04:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Актриса». «Семейное кафе». «Вторая жизнь»

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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