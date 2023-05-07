Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов
Сегодня воскресенье, а это значит, что вы с чистой совестью можете провести его в кровати. Налейте себе чаю, вкусно позавтракайте и насладитесь этим прекрасным днем. А чтобы ваш день стал еще приятнее, Киноафиша подготовила список качественных фильмов, которые будут идти 7 мая 2023 года по федеральным каналам. Хорошего вам выходного!
Первый. Программа передач на 7 мая
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Видели видео?
13:35 Мужики!..
15:30 «Алексей Леонов. Космос внутри»
17:00 «Все звезды русского космоса»
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. 95 лет Ансамблю имени Александрова
23:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1. Программа передач на 7 мая
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Джайпур, Индия
09:00 Формула еды. Осетинский сыр
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Перекати-поле. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Любимые хиты ВИА
20:00 Вести
21:00 Призрачное счастье
00:40 Ни за что не сдамся
04:05 Дорогая моя доченька
Матч!. Программа передач на 7 мая
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из США. Д. Джонсон - А. Мораес
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из США. Д. Джонсон - А. Мораес
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Неудачники
10:15 Первый автограф
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана
11:25 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». Прямая трансляция. «Енисей» (Красноярск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны)
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Милан» - «Лацио»
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Факел» (Воронеж)
21:00 «Зенит» - «Спартак». Топ-10
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Футбол. Кубок Испании. Финал. Прямая трансляция. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна»
01:15 Все на Матч!
01:50 Прорыв
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Прямая трансляция. «Флуминенсе» - «Васко да Гама»
НТВ-Петербург. Программа передач на 7 мая
04:40 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 Страна талантов. Сезон 2. Финал
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
17:15 Основано на реальных событиях. Выпуск от 7 мая
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Маска. Специальный выпуск к юбилею Валерии
23:30 «И только так!» Фильм к юбилею Валерии
00:40 Болевой порог
02:05 Отстегните ремни. 6-я серия
02:50 Отстегните ремни. 7-я серия
03:35 Отстегните ремни. 8-я серия
04:29 Перерыв в вещании
04:40 Алтарь Победы
ТВ-центр. Программа передач на 7 мая
05:00 Чувство правды. 3-я серия
05:40 Чувство правды. 4-я серия
06:30 Загадка Фибоначчи. 1-я серия
07:10 Загадка Фибоначчи. 2-я серия
08:00 Загадка Эйнштейна. 1-я серия
08:50 Загадка Эйнштейна. 2-я серия
09:45 Загадка Пифагора. 1-я серия
10:30 Загадка Пифагора. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Пираты ХХ века
13:35 Назад в СССР. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
14:20 Наша смешная жизнь
15:05 Судьба по книге перемен. 1-я серия
15:55 Судьба по книге перемен. 2-я серия
16:45 Судьба по книге перемен. 3-я серия
17:35 Судьба по книге перемен. 4-я серия
18:30 Стряпуха. 1-я серия
19:20 Стряпуха. 2-я серия
20:10 Стряпуха. 3-я серия
21:00 Стряпуха. 4-я серия
22:00 События
22:20 Живая струна. Душа поёт, а сердце плачет...
00:10 Звоните в полицию! 1-я серия
00:50 Звоните в полицию! 2-я серия
01:30 Звоните в полицию! 3-я серия
02:10 Звоните в полицию! 4-я серия
03:10 Звёзды и лисы. 1-я серия
03:50 Звёзды и лисы. 2-я серия
04:30 Звёзды и лисы. 3-я серия
Культура. Программа передач на 7 мая
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
07:45 Александр Попов
09:20 Диалоги о животных. 14-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:00 Здравствуйте, я ваша тетя!
11:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Федоров
12:10 Свой Петербург. Историк моды Марина Скульская
12:50 Большие и маленькие. Избранное. 6-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Верьте мне, люди
15:40 Первые в мире. Космические скорости Штернфельда
15:55 Пешком... Москва высотная
16:25 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
17:05 Кубанские казаки
18:55 Паровозных дел мастер. Алексей Грук
19:50 «Вахтангов. Путь домой». Концерт-открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
22:50 Три минуты тишины
22:55 Чайковский
01:20 Страна птиц. Любимый подкидыш
02:05 Искатели. След Одигитрии
02:50 Гром не грянет
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 7 мая
04:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Франция»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 12-я серия
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Гномы в деле!
11:45 Потерянное звено
13:40 Громобой
15:25 Валериан и город тысячи планет
18:20 Человек-паук: Возвращение домой
21:00 Человек-паук. Вдали от дома
23:35 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни
01:40 Психологини
04:35 6 кадров
04:40 Мультфильмы
РЕН ТВ. Программа передач на 7 мая
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:10 СМЕРШ. Секретный груз
08:30 Новости
08:45 СМЕРШ. Секретный груз
10:20 СМЕРШ. Взрывная волна
12:30 Новости
12:45 СМЕРШ. Взрывная волна
14:50 СМЕРШ. Обратный отсчет
19:00 «Операция «Неман»
23:50 Самые шокирующие гипотезы
ТНТ. Программа передач на 7 мая
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
09:00 Битва пикников. 14-я серия
09:30 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я серия
12:00 Полярный. 1-я серия
12:30 Полярный. 2-я серия
13:00 Полярный. 3-я серия
13:30 Полярный. 4-я серия
14:00 Полярный. 5-я серия
14:30 Полярный. 6-я серия
15:00 Полярный. 7-я серия
15:30 Полярный. 8-я серия
16:00 Полярный. 9-я серия
16:30 Полярный. 10-я серия
17:00 Полярный. 11-я серия
17:30 Полярный. 12-я серия
18:00 Полярный. 13-я серия
18:30 Полярный. 14-я серия
19:00 Новые Звёзды в Африке. 9-я серия
21:00 Шоу Воли. 4-я серия
22:10 Концерты. Сезон 2. 17-я серия
23:10 Однажды в России. Сезон 10. 248-я серия
00:10 Я тебе не верю. 1-я серия
01:10 Я тебе не верю. 2-я серия
02:05 Импровизация. Команды. Сезон 4. 55-я серия
02:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»
04:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 122-я серия
04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 123-я серия
Домашний. Программа передач на 7 мая
04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»
06:30 6 кадров
07:20 Вверх тормашками. 1-я - 4-я серии
11:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
14:45 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 32-я - 36-я серии
23:25 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии
01:20 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии
04:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Актриса». «Семейное кафе». «Вторая жизнь»