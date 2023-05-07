Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов

Сегодня воскресенье, а это значит, что вы с чистой совестью можете провести его в кровати. Налейте себе чаю, вкусно позавтракайте и насладитесь этим прекрасным днем. А чтобы ваш день стал еще приятнее, Киноафиша подготовила список качественных фильмов, которые будут идти 7 мая 2023 года по федеральным каналам. Хорошего вам выходного!