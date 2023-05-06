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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов

6 мая 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов

Лето уже на полпути к нам, вы чувствуете? Солнце уже будит нас без будильника, цветы потихоньку распускаются, а деревья вовсю поют свои тихие песни. В воздухе как будто повисла атмосфера чего-то волшебного и теплого. А чтобы скрасить ожидание и разбавить свои будни, предлагаем вам список качественных фильмов, которые войдут в телепрограмму федеральных каналов на 6 мая 2023 года. 
Наслаждайтесь!

Первый. Программа передач на 6 мая

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Видели видео?

13:35 Мужики!..

15:30 «Алексей Леонов. Космос внутри»

17:00 «Все звезды русского космоса»

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:20 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. 95 лет Ансамблю имени Александрова

23:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов
ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1. Программа передач на 6 мая

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Джайпур, Индия

09:00 Формула еды. Осетинский сыр

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Перекати-поле. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Любимые хиты ВИА

20:00 Вести

21:00 Призрачное счастье

00:40 Ни за что не сдамся

04:05 Дорогая моя доченька

Матч!. Программа передач на 6 мая

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из США. Д. Джонсон - А. Мораес

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из США. Д. Джонсон - А. Мораес

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Неудачники

10:15 Первый автограф

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана

11:25 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». Прямая трансляция. «Енисей» (Красноярск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны)

13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Милан» - «Лацио»

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Факел» (Воронеж)

21:00 «Зенит» - «Спартак». Топ-10

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Футбол. Кубок Испании. Финал. Прямая трансляция. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна»

01:15 Все на Матч!

01:50 Прорыв

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Прямая трансляция. «Флуминенсе» - «Васко да Гама»

НТВ-Петербург. Программа передач на 6 мая

04:45 Пляж. «Старое дело», 1-я и 2-я серии

06:20 Пляж. «Работа над ошибками», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

11:50 Квартирный вопрос

13:00 «Страна талантов». Новый сезон

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Секрет на миллион. Новые тайны Татьяны Васильевой

22:25 Ты не поверишь!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Город 312»

02:10 Дачный ответ

03:05 Отстегните ремни. 4-я серия

03:50 Отстегните ремни. 5-я серия

04:40 Военно-исторические маршруты

04:55 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии

Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов
Следствие вели

ТВ-центр. Программа передач на 6 мая

04:40 Приключения советских донжуанов

05:20 Мой герой. Сергей Войтенко

05:55 Сердца четырех

07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Продолжение разговора. Путешествие в Талдом. Как в Крыму появилось и распространилось христианство?

07:55 Некрасивая подружка-14-15. 1-я серия - «Ищите женщину»

08:45 Некрасивая подружка-14-15. 2-я серия - «Ищите женщину»

09:45 Некрасивая подружка-14-15. 3-я серия - «Тайна кольца»

10:35 Некрасивая подружка-14-15. 4-я серия - «Тайна кольца»

11:30 События

11:45 Приезжая

13:35 Назад в СССР. Секса нет?

14:20 Наша смешная жизнь

15:05 Пианистка. 1-я серия

15:55 Пианистка. 2-я серия

16:45 Пианистка. 3-я серия

17:35 Пианистка. 4-я серия

18:40 Пианистка-2. 1-я серия

19:30 Пианистка-2. 2-я серия

20:15 Пианистка-2. 3-я серия

21:00 Пианистка-2. 4-я серия

22:00 События

22:20 Прощание. Владимир Жириновский

23:05 Тайная комната. Елена Чаушеску

23:45 90-е. Ритуальный Клондайк

00:30 Андрей Разин. Изгой шоу-бизнеса

01:10 Прощание. Елизавета II

01:50 Прощание. Георгий Данелия

02:35 90-е. Бандитское кино

03:15 Большое кино. Белое солнце пустыни

03:40 Чувство правды. 1-я серия

04:20 Чувство правды. 2-я серия

Культура. Программа передач на 6 мая

03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Необыкновенный матч». «Старые знакомые»

07:20 Берегись автомобиля

08:50 Мы - грамотеи! Выпуск от 06.05.2023

09:35 Чайковский

12:05 Знамёна великих побед

12:45 Большие и маленькие. Избранное. 5-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Капитан Фракасс. 2-я серия

14:55 Рассказы из русской истории

16:25 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»

17:05 Здравствуйте, я ваша тетя!

18:50 «Моя Маяковка. Первый век мы уже отыграли...» К 100-летию Театра им. Вл. Маяковского

19:50 Спектакль-альманах «Истории»

22:40 Три минуты тишины

22:45 Клуб «Шаболовка, 37». Алексей Поддубный (Джанго) и Сергей Головня

23:50 Верьте мне, люди

01:35 Искатели. Русское Зазеркалье Льюиса Кэрролла

02:20 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Брак». «Праздник»

03:00 Перерыв в вещании

Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов
Здравствуйте, я ваша тетя!

СТС. Программа передач на 6 мая

04:55 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 255-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 256-я серия

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия

11:15 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие

13:05 Кот в сапогах

14:50 Шрэк Третий

16:35 Легенда о Коловрате

19:00 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

22:50 Рубеж

00:50 Небо измеряется милями

02:30 Психологини

04:30 6 кадров

04:40 Мультфильмы

РЕН ТВ. Программа передач на 6 мая

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Осторожно, мины!

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: битва технологий

18:00 Крым

20:00 Братство

22:15 Решение о ликвидации

00:15 Ворошиловский стрелок

02:05 Самые шокирующие гипотезы

ТНТ. Программа передач на 6 мая

04:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 118-я серия

05:15 «Студия «Союз». Сезон 3. 119-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

08:30 Модные игры. 31-я серия

09:00 Бьюти баттл. 11-я серия

09:30 Битва экстрасенсов. 362-я серия

11:00 Битва экстрасенсов. 363-я серия

12:30 Битва экстрасенсов. 364-я серия

14:00 Битва экстрасенсов. 365-я серия

15:30 Битва экстрасенсов. 366-я серия

16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 39-я серия

19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 40-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 31-я серия

23:00 Женский Стендап. 68-я серия

00:00 Супер Майки

01:45 Импровизация. Команды. Сезон 4. 53-я серия

02:35 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я серия

03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 120-я серия

04:10 «Студия «Союз». Сезон 3. 121-я серия

Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов
Супер майки

Домашний. Программа передач на 6 мая

04:10 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»

05:05 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:50 Коммуналка. 1-я - 4-я серии

10:40 Пять ужинов

10:55 Чужая дочь. 1-я - 8-я серии

19:00 Истерзанная. 27-я - 31-я серии

23:25 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии

01:10 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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