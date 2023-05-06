Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов

Лето уже на полпути к нам, вы чувствуете? Солнце уже будит нас без будильника, цветы потихоньку распускаются, а деревья вовсю поют свои тихие песни. В воздухе как будто повисла атмосфера чего-то волшебного и теплого. А чтобы скрасить ожидание и разбавить свои будни, предлагаем вам список качественных фильмов, которые войдут в телепрограмму федеральных каналов на 6 мая 2023 года.

Наслаждайтесь!