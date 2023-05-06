Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов
Лето уже на полпути к нам, вы чувствуете? Солнце уже будит нас без будильника, цветы потихоньку распускаются, а деревья вовсю поют свои тихие песни. В воздухе как будто повисла атмосфера чего-то волшебного и теплого. А чтобы скрасить ожидание и разбавить свои будни, предлагаем вам список качественных фильмов, которые войдут в телепрограмму федеральных каналов на 6 мая 2023 года.
Наслаждайтесь!
Первый. Программа передач на 6 мая
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Видели видео?
13:35 Мужики!..
15:30 «Алексей Леонов. Космос внутри»
17:00 «Все звезды русского космоса»
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. 95 лет Ансамблю имени Александрова
23:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1. Программа передач на 6 мая
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Джайпур, Индия
09:00 Формула еды. Осетинский сыр
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Перекати-поле. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Любимые хиты ВИА
20:00 Вести
21:00 Призрачное счастье
00:40 Ни за что не сдамся
04:05 Дорогая моя доченька
Матч!. Программа передач на 6 мая
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из США. Д. Джонсон - А. Мораес
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из США. Д. Джонсон - А. Мораес
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Неудачники
10:15 Первый автограф
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана
11:25 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». Прямая трансляция. «Енисей» (Красноярск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны)
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Милан» - «Лацио»
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Факел» (Воронеж)
21:00 «Зенит» - «Спартак». Топ-10
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Футбол. Кубок Испании. Финал. Прямая трансляция. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна»
01:15 Все на Матч!
01:50 Прорыв
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Прямая трансляция. «Флуминенсе» - «Васко да Гама»
НТВ-Петербург. Программа передач на 6 мая
04:45 Пляж. «Старое дело», 1-я и 2-я серии
06:20 Пляж. «Работа над ошибками», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 «Страна талантов». Новый сезон
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Секрет на миллион. Новые тайны Татьяны Васильевой
22:25 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Город 312»
02:10 Дачный ответ
03:05 Отстегните ремни. 4-я серия
03:50 Отстегните ремни. 5-я серия
04:40 Военно-исторические маршруты
04:55 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии
ТВ-центр. Программа передач на 6 мая
04:40 Приключения советских донжуанов
05:20 Мой герой. Сергей Войтенко
05:55 Сердца четырех
07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Продолжение разговора. Путешествие в Талдом. Как в Крыму появилось и распространилось христианство?
07:55 Некрасивая подружка-14-15. 1-я серия - «Ищите женщину»
08:45 Некрасивая подружка-14-15. 2-я серия - «Ищите женщину»
09:45 Некрасивая подружка-14-15. 3-я серия - «Тайна кольца»
10:35 Некрасивая подружка-14-15. 4-я серия - «Тайна кольца»
11:30 События
11:45 Приезжая
13:35 Назад в СССР. Секса нет?
14:20 Наша смешная жизнь
15:05 Пианистка. 1-я серия
15:55 Пианистка. 2-я серия
16:45 Пианистка. 3-я серия
17:35 Пианистка. 4-я серия
18:40 Пианистка-2. 1-я серия
19:30 Пианистка-2. 2-я серия
20:15 Пианистка-2. 3-я серия
21:00 Пианистка-2. 4-я серия
22:00 События
22:20 Прощание. Владимир Жириновский
23:05 Тайная комната. Елена Чаушеску
23:45 90-е. Ритуальный Клондайк
00:30 Андрей Разин. Изгой шоу-бизнеса
01:10 Прощание. Елизавета II
01:50 Прощание. Георгий Данелия
02:35 90-е. Бандитское кино
03:15 Большое кино. Белое солнце пустыни
03:40 Чувство правды. 1-я серия
04:20 Чувство правды. 2-я серия
Культура. Программа передач на 6 мая
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Необыкновенный матч». «Старые знакомые»
07:20 Берегись автомобиля
08:50 Мы - грамотеи! Выпуск от 06.05.2023
09:35 Чайковский
12:05 Знамёна великих побед
12:45 Большие и маленькие. Избранное. 5-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Капитан Фракасс. 2-я серия
14:55 Рассказы из русской истории
16:25 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»
17:05 Здравствуйте, я ваша тетя!
18:50 «Моя Маяковка. Первый век мы уже отыграли...» К 100-летию Театра им. Вл. Маяковского
19:50 Спектакль-альманах «Истории»
22:40 Три минуты тишины
22:45 Клуб «Шаболовка, 37». Алексей Поддубный (Джанго) и Сергей Головня
23:50 Верьте мне, люди
01:35 Искатели. Русское Зазеркалье Льюиса Кэрролла
02:20 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Брак». «Праздник»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 6 мая
04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 255-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 256-я серия
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия
11:15 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие
13:05 Кот в сапогах
14:50 Шрэк Третий
16:35 Легенда о Коловрате
19:00 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
22:50 Рубеж
00:50 Небо измеряется милями
02:30 Психологини
04:30 6 кадров
04:40 Мультфильмы
РЕН ТВ. Программа передач на 6 мая
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Осторожно, мины!
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: битва технологий
18:00 Крым
20:00 Братство
22:15 Решение о ликвидации
00:15 Ворошиловский стрелок
02:05 Самые шокирующие гипотезы
ТНТ. Программа передач на 6 мая
04:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 118-я серия
05:15 «Студия «Союз». Сезон 3. 119-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
08:30 Модные игры. 31-я серия
09:00 Бьюти баттл. 11-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 362-я серия
11:00 Битва экстрасенсов. 363-я серия
12:30 Битва экстрасенсов. 364-я серия
14:00 Битва экстрасенсов. 365-я серия
15:30 Битва экстрасенсов. 366-я серия
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 39-я серия
19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 40-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 31-я серия
23:00 Женский Стендап. 68-я серия
00:00 Супер Майки
01:45 Импровизация. Команды. Сезон 4. 53-я серия
02:35 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я серия
03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 120-я серия
04:10 «Студия «Союз». Сезон 3. 121-я серия
Домашний. Программа передач на 6 мая
04:10 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»
05:05 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 Коммуналка. 1-я - 4-я серии
10:40 Пять ужинов
10:55 Чужая дочь. 1-я - 8-я серии
19:00 Истерзанная. 27-я - 31-я серии
23:25 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии
01:10 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»