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Киноафиша Новости Телеканал ТНТ продолжает возрождать старые хиты: стартовали съемки сериала «Универ. 13 лет спустя»

Телеканал ТНТ продолжает возрождать старые хиты: стартовали съемки сериала «Универ. 13 лет спустя»

27 июля 2023 12:44
Телеканал ТНТ продолжает возрождать старые хиты: стартовали съемки сериала «Универ. 13 лет спустя»

В новых сериях вернется самый популярный персонаж.
 

Телеканал ТНТ продолжает возрождать свои самые знаковые хиты. Следом за анонсом перезагрузки ситкома «Счастливы вместе», телесеть официально анонсировала прямое продолжение сериала «Универ». Съемки ностальгического сиквела уже стартовали.

Новый проект получил название — «Универ. 13 лет спустя». В нем вернется ряд основных действующих лиц, включая самого популярного героя телефраншизы, Эдуарда Кузьмина в исполнении Виталия Гогунского. Ниже приведена выдержка из его цитаты:

Я лично давно не читал ничего смешнее из сценариев — прямо как в те старые добрые времена, в 2008 году, когда мы ждали каждую серию и смеялись в голос. Когда мы только начинали этот путь, никто не ожидал, что он получится таким долгим, но сейчас я думаю, что за звание самого долгоиграющего сериала мы еще поборемся с «Санта-Барбарой».

Телеканал ТНТ продолжает возрождать старые хиты: стартовали съемки сериала «Универ. 13 лет спустя»
Фото со съемок

В основной актерский состав также вошли Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. Режиссером выступает дебютант Семен Литовчин.

Сюжет многосерийной комедии разворачивается спустя три года после событий «Универа: 10 лет спустя». В свежих эпизодах Кристина (Настасья Самбурская) окончательно бросает Антона (Ярушин) из-за его развязного поведения. Последний наслаждается жизнью и открывает паб, но внезапно узнает, что у него есть взрослая дочка. На волне этого любитель тусовок пытается полностью изменить свой образ жизни. Параллельно, Майкл (Кещян) отчаянно старается вернуть Варю (Молоховская), решившую с ним развестись из-за его супружеской измены. Маша (Хилькевич) же в одиночку тащит на себе двоих детей, пока Валя (Мартынов) пропадает на работе. В этот непростой период в ее жизни неожиданно появляется бывший бойфренд Кузя (Гогунский). За прошедшие годы «пельменный король» стал богатым бизнесменом. Он приехал в Москву, чтобы расширить свой бизнес, однако его истинная цель — вернуть Машу, чувства к которой он сохранил после долгих лет разлуки.

Премьерные сроки «Универа. 13 лет спустя» пока не оглашены.

Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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