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Киноафиша Новости Тайриз Гибсон и Харви Кейтель сыграют в боевике The Wrecker

Тайриз Гибсон и Харви Кейтель сыграют в боевике The Wrecker

20 марта 2023 14:38
Тайриз Гибсон и Харви Кейтель сыграют в боевике The Wrecker

Фильм о бывшем морском пехотинце, который противостоит мафиози.

Звезда гоночной франшизы «Форсаж» Тайриз Гибсон и голливудский ветеран Харви Кейтель («Бешеные псы») снимутся в одном фильме. Согласно Deadline, актеры сыграют ведущие роли в остросюжетном боевике «Разрушитель» (The Wrecker). Съемки уже стартовали и проходят сейчас в Лас-Вегасе, штат Невада.

В центре сюжета окажется уволенный с позором бывший морпех по имени Тони. После отчисления со службы он устраивается на работу обыкновенным автомехаником, однако даже тут жизнь преподносит герою неприятные сюрпризы. Однажды безрассудный брат протагониста принимает неверное решение и переходит дорогу влиятельному криминальному авторитету, однако разбираться с последствиями и разгневанным гангстером предстоит именно Тони.

Режиссером выступает Арт Камачо («Дикая лига», «Ни жив ни мертв 2»). Сценарий написал Нико Фостер. Вместе с последним в продюсерскую команду вошли Аль Браво, Колин Бейтс, Эдуард Осипов, Майкл Пиццименти и Хемди Киванука. Дата премьеры пока не установлена.

В ближайшее время Гибсон появится на экранах в «Форсаже 10», который выйдет в широкий прокат 19 мая, а Кейтеля можно было недавно видеть в сериале Disney+ «Сокровище нации: На краю истории».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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