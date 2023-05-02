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Киноафиша Новости Тайка Вайтити собирается экранизировать роман Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

Тайка Вайтити собирается экранизировать роман Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

2 мая 2023 11:59
Тайка Вайтити собирается экранизировать роман Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

По сюжету, девушка-робот стремится спасти свою человеческую семью от горя.

Как сообщает Deadline, Тайка Вайтити ведет переговоры о том, чтобы выступить режиссером экранизации романа лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце».

Производством проекта занимается компания Sony 3000 Pictures. Сценарий фильма пишет Дави Уоллер, ранее работавший над сериалами «Миссис Америка», «Остановись и гори» и «Элай Стоун». Исигуро выполняет функции исполнительного продюсера вместе с Рози Элисон («Таинственный сад») и Джеффри Клиффордом («Приключения Паддингтона 2»).

Оригинальный роман повествует о девушке-роботе Кларе, созданной для того, чтобы помогать подросткам бороться с одиночеством. По сюжету, гроиня пытается спасти семью людей, с которыми она живет, от горя. Книга была опубликована в марте 2021 года и заняла лидирующие позиции в списке бестселлеров New York Times.

Вайтити наиболее известен по фильмам «Тор: Любовь и гром», «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо». Помимо экранизации Исигуро, в настоящее время режиссер работает над картиной «Следующий гол — победный» с Майклом Фассбендероми, премьера которого состоится осенью этого года, и собственным проектом по вселенной «Звездных войн», съемки которого начнутся в следующем году.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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