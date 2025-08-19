Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер»

Кинокомпания Neon представила трейлер интригующего фильма ужасов «Крипер» — это новый проект Осгуда Перкинса, который ранее снял «Собирателя душ» (2003) и «Обезьяну» (2025). В российский прокат «Крипер» выйдет 4 декабря. Дистрибуцией занимается «Атмосфера кино».

Действие разворачивается в комфортабельном доме, расположенном в лесу. Туда на выходные, чтобы отметить годовщину совместной жизни, приезжает пара в лице Лиз (Татьяна Маслани) и Малкольма (Россиф Сазерленд), но мнимую идиллию нарушают страшные мистические события.

Ролик разделен на две части. В первой Лиз произносит тревожный монолог о Малкольме. Она спрашивает, почему «всё непременно должно закончиться», и действительно ли она знает этого человека. Может, он скрывает свою подлинную сущность? Во второй части трейлера тот же самый монолог произносит Малкольм в отношении Лиз. К концу этих речей напряжение доходит до предела и выливается в череду жутких образов.

Слоган фильма гласит: «Ты мне больше не нравишься». Кроме того, в трейлере звучат строчки из песни Пегги Ли: «Ты не сможешь кричать в нашу дождевую бочку, / Ты не сможешь залезть на нашу яблоню, / Я не хочу играть у тебя во дворе, / Если ты не сможешь быть добр ко мне».

Перкинс поставил фильм по сценарию Ника Лепарда.