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Киноафиша Новости Голливуд с Зиличем

Новости: Голливуд с Зиличем

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Онлайн-сервис от Disney: Игра престолов в королевстве Микки Мауса Онлайн-сервис от Disney: Игра престолов в королевстве Микки Мауса Феликс Зилич прочитал большой текст в Variety про новый стриминг крупнейшей киностудии Голливуда и объясняет, что происходит.
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30 января 2019 16:43
Большой секрет для маленькой Paramount Большой секрет для маленькой Paramount Голливуд следит за судьбой компании Джей Джей Абрамса Bad Robot, изгнанной со студии Paramount, а наталкивается на очередной стриминг-сервис. Рассказывает Феликс Зилич. 
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26 января 2019 15:56
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