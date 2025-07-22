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Киноафиша Новости Wink
22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Три подруги покоряют столицу в трейлере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Три подруги покоряют столицу в трейлере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Возможно, крупнейший российский телепроект года.
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20 июня 2025 18:58
Стартовали съемки второго сезона сериала «Ландыши» Стартовали съемки второго сезона сериала «Ландыши» Сиквел получил подзаголовок «Вторая весна».
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17 июня 2025 15:27
Новый маньяк в новом городе: вышел трейлер второго сезона «Фишера» Новый маньяк в новом городе: вышел трейлер второго сезона «Фишера» Сюжет основан на реальных событиях.
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12 мая 2025 14:51
Сериал «Дети перемен» продлен на второй сезон Сериал «Дети перемен» продлен на второй сезон Дата его выхода пока не объявлена.
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7 февраля 2025 15:29
Иван Янковский расследует новое дело в тизере второго сезона «Фишера» Иван Янковский расследует новое дело в тизере второго сезона «Фишера» Этот сериал стал одним из российских хитов 2023 года.
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7 февраля 2025 14:11
Члены полярной экспедиции выживают на льдине в трейлере сериала «Челюскин. Первые» Члены полярной экспедиции выживают на льдине в трейлере сериала «Челюскин. Первые» Съемки продлились больше года.
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26 декабря 2024 16:27
Денис Косиков и Софья Аржаных берутся за опасную миссию в трейлере сериала «Подростки в космосе» Денис Косиков и Софья Аржаных берутся за опасную миссию в трейлере сериала «Подростки в космосе» Главные герои призваны спасти человечество от вымирания.
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19 сентября 2024 11:14
Слава Копейкин совмещает музыку и криминал в тизере сериала «Дети перемен» Слава Копейкин совмещает музыку и криминал в тизере сериала «Дети перемен» Действие развернется в 1990-х.
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8 августа 2024 14:54
Никита Кологривый продюсирует женскую поп-группу в трейлере сериала «Комбинация» Никита Кологривый продюсирует женскую поп-группу в трейлере сериала «Комбинация» В трейлере передана атмосфера 1980 и 1990-х годов.
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5 августа 2024 15:15
Андрей Мерзликин продолжает восставать из мертвых в трейлере третьего сезона «И снова здравствуйте!» Андрей Мерзликин продолжает восставать из мертвых в трейлере третьего сезона «И снова здравствуйте!» «Только и успевай оживать!» — сетует главный герой.
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28 июня 2024 14:59
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
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