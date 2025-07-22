Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Wink
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Гарри Поттер
Что посмотреть
Тесты
Horror Story
Must-see от кинозвезд
Marvel
Сериалы Netflix
Подборки Netflix
Эксклюзив
Оскар 2025
Cоветское кино
Три подруги покоряют столицу в трейлере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Возможно, крупнейший российский телепроект года.
Написать
20 июня 2025 18:58
Стартовали съемки второго сезона сериала «Ландыши»
Сиквел получил подзаголовок «Вторая весна».
Написать
17 июня 2025 15:27
Новый маньяк в новом городе: вышел трейлер второго сезона «Фишера»
Сюжет основан на реальных событиях.
Написать
12 мая 2025 14:51
Сериал «Дети перемен» продлен на второй сезон
Дата его выхода пока не объявлена.
Написать
7 февраля 2025 15:29
Иван Янковский расследует новое дело в тизере второго сезона «Фишера»
Этот сериал стал одним из российских хитов 2023 года.
Написать
7 февраля 2025 14:11
Члены полярной экспедиции выживают на льдине в трейлере сериала «Челюскин. Первые»
Съемки продлились больше года.
Написать
26 декабря 2024 16:27
Денис Косиков и Софья Аржаных берутся за опасную миссию в трейлере сериала «Подростки в космосе»
Главные герои призваны спасти человечество от вымирания.
Написать
19 сентября 2024 11:14
Слава Копейкин совмещает музыку и криминал в тизере сериала «Дети перемен»
Действие развернется в 1990-х.
Написать
8 августа 2024 14:54
Никита Кологривый продюсирует женскую поп-группу в трейлере сериала «Комбинация»
В трейлере передана атмосфера 1980 и 1990-х годов.
Написать
5 августа 2024 15:15
Андрей Мерзликин продолжает восставать из мертвых в трейлере третьего сезона «И снова здравствуйте!»
«Только и успевай оживать!» — сетует главный герой.
Написать
28 июня 2024 14:59
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить