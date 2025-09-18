Где снимали сериал «Год культуры»?17 марта на Premier завершился 2 сезон нашумевшего ситкома «Год культуры» с Федором Бондарчуком в главной роли. Рассказываем, где проходили съемки и что за реальный институт фигурирует в сериале.
Где снимали «Особенности национальной рыбалки»?Кинофильм режиссера Александра Рогожкина «Особенности национальной рыбалки» стал закономерным продолжением вышедших ранее «Особенностей национальной охоты». Как и предыдущая часть грандиозной философско-юмористической трилогии, он впечатлил зрителей чудесными северными пейзажами. Российских поклонников ленты сразу заинтересовало, где снимался фильм «Особенности национальной рыбалки». Киноафиша подготовила ответ на этот вопрос.
Где снимали «Особенности национальной охоты»?Редакция Киноафиши подготовила список реальных мест, где снимали фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».
Где снимали фильмы «Последний богатырь»: рассказываем о сказке в реальностиСказка «Последний богатырь», впервые вышедшая на экраны в 2017 году, покорила сердца российских зрителей не только увлекательным сюжетом, но и потрясающими природными пейзажами. Киноафиша подготовила для своих читателей список реальных локаций, где снимали кино «Последний богатырь» и «Последний богатырь: Корень зла».
Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»?11 февраля в российский прокат выходит романтическая комедия «Дикая парочка». Режиссер картины обладатель премии «Оскар» Джон Патрик Шэнли мечтал превратить свою пьесу «За пределами Маллингара» в кинофильм и подарить ему массу красивых локаций. Рассказываем, где же именно их отыскали.