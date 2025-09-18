Меню
18 сентября 2025 23:41 Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях 18 сентября 2025 14:27 Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» 17 сентября 2025 15:33 Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени 15 сентября 2025 12:08 На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли 15 сентября 2025 11:45 Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы» Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов В первой серии киноэкскурсию по Калининграду проводит актер Артем Ткаченко.
Написать
16 июля 2025 17:41
Где снимали фильм «Чебурашка»? Где снимали фильм «Чебурашка»? Делимся всеми секретами рабочего процесса над картиной.
Написать
16 января 2023 15:49
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Кажется, пора планировать поездку в Румынию. 
1 комментарий
14 декабря 2022 11:04
«Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР «Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР 19 мая состоится премьера оригинального проекта Кинопоиска «Нулевой пациент». Киноафиша рассказывает об очень важной для обсуждения теме сериала, его актерах, месте съемок и документальности.
Написать
18 мая 2022 18:44
Где снимали второй сезон сериала «Эпидемия»? Где снимали второй сезон сериала «Эпидемия»? 21 апреля в онлайн-кинотеатре Premier состоялась долгожданная премьера второго сезона сериала-катастрофы «Эпидемия». Рассказываем, где проходили съемки популярного проекта.
Написать
13 мая 2022 19:48
Где снимали сериал «Бриджертоны»? Где снимали сериал «Бриджертоны»? Самый красивый костюмированный проект современности в поистине величественных локациях.
Написать
30 марта 2022 18:29
Где снимали сериал «Модный синдикат»? Где снимали сериал «Модный синдикат»? 14 марта на телеканале СТС вышел новый ситком в лучших традициях «Кухни» и «Жены олигарха». Рассказываем, где снимали этот комедийный мир моды.  
Написать
21 марта 2022 17:26
Где снимали сериал «Год культуры»? Где снимали сериал «Год культуры»? 17 марта на Premier завершился 2 сезон нашумевшего ситкома «Год культуры» с Федором Бондарчуком в главной роли. Рассказываем, где проходили съемки и что за реальный институт фигурирует в сериале.
Написать
17 марта 2022 16:53
Где снимали сериал «Девушки с Макаровым»? Где снимали сериал «Девушки с Макаровым»? Киноафиша рассказывает, в каком городе проходили съемки «Девушек с Макаровым», и какие приключения сопутствовали съемочной группе.
Написать
25 февраля 2022 10:46
Как сейчас выглядит дом, где снимали фильм «Один дома»? Как сейчас выглядит дом, где снимали фильм «Один дома»? Киноафиша подготовила для своих читателей историю дома Маккаллистеров из фильма «Один дома» после завершения съемок.
1 комментарий
29 декабря 2021 10:47
Где снимали «Особенности национальной рыбалки»? Где снимали «Особенности национальной рыбалки»? Кинофильм режиссера Александра Рогожкина «Особенности национальной рыбалки» стал закономерным продолжением вышедших ранее «Особенностей национальной охоты». Как и предыдущая часть грандиозной философско-юмористической трилогии, он впечатлил зрителей чудесными северными пейзажами. Российских поклонников ленты сразу заинтересовало, где снимался фильм «Особенности национальной рыбалки». Киноафиша подготовила ответ на этот вопрос.
1 комментарий
28 декабря 2021 15:31
Где снимали «Особенности национальной охоты»? Где снимали «Особенности национальной охоты»? Редакция Киноафиши подготовила список реальных мест, где снимали фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».
2 комментария
28 декабря 2021 12:17
Где снимали фильмы «Последний богатырь»: рассказываем о сказке в реальности Где снимали фильмы «Последний богатырь»: рассказываем о сказке в реальности Сказка «Последний богатырь», впервые вышедшая на экраны в 2017 году, покорила сердца российских зрителей не только увлекательным сюжетом, но и потрясающими природными пейзажами. Киноафиша подготовила для своих читателей список реальных локаций, где снимали кино «Последний богатырь» и «Последний богатырь: Корень зла».
Написать
24 декабря 2021 12:33
Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»? Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»? 11 февраля в российский прокат выходит романтическая комедия «Дикая парочка». Режиссер картины обладатель премии «Оскар» Джон Патрик Шэнли мечтал превратить свою пьесу «За пределами Маллингара» в кинофильм и подарить ему массу красивых локаций. Рассказываем, где же именно их отыскали.
Написать
18 февраля 2021 12:17
