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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Николас Кейдж стреляет с двух рук в трейлере вестерна Gunslingers
Актер готов предложить новую порцию мемов.
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7 марта 2025 12:56
Кевин Костнер напоминает о своей власти в трейлере второй половины пятого сезона «Йеллоустоуна»
Джону Даттону грозит масса опасностей.
1 комментарий
23 октября 2024 16:26
Кевин Костнер официально заявил, что не вернется в сериал «Йеллоустоун»
Разногласия между актером и создателями шоу так и не были улажены.
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24 июня 2024 11:16
Ковбой Джош Бролин неистово молится в первом трейлере мистического вестерн-сериала «Внешние сферы»
Бролин играет маститого землевладельца, над семьей которого нависла неведомая угроза.
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10 марта 2022 13:01
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