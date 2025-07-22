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Киноафиша Новости Новости о фильмах и сериалах в жанре вестерн

Новости о фильмах и сериалах в жанре вестерн

22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Николас Кейдж стреляет с двух рук в трейлере вестерна Gunslingers Николас Кейдж стреляет с двух рук в трейлере вестерна Gunslingers Актер готов предложить новую порцию мемов.
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7 марта 2025 12:56
Кевин Костнер напоминает о своей власти в трейлере второй половины пятого сезона «Йеллоустоуна» Кевин Костнер напоминает о своей власти в трейлере второй половины пятого сезона «Йеллоустоуна» Джону Даттону грозит масса опасностей.
1 комментарий
23 октября 2024 16:26
Кевин Костнер официально заявил, что не вернется в сериал «Йеллоустоун» Кевин Костнер официально заявил, что не вернется в сериал «Йеллоустоун» Разногласия между актером и создателями шоу так и не были улажены.
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24 июня 2024 11:16
Ковбой Джош Бролин неистово молится в первом трейлере мистического вестерн-сериала «Внешние сферы» Ковбой Джош Бролин неистово молится в первом трейлере мистического вестерн-сериала «Внешние сферы» Бролин играет маститого землевладельца, над семьей которого нависла неведомая угроза.
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10 марта 2022 13:01
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