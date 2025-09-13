Кем на самом деле был Джейкоб из «Остаться в живых»: без этого понять смысл сериала крайне сложно

Всего одна фраза объясняет, почему Света не уехала с Данилой в фильме «Брат»: в ней заложен глубокий смысл

Не просто слова переставляет он… тайна в речи Йоды сокрыта великая: вот почему магистр-джедай так странно разговаривает

Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»

«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала

Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень

«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости

Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме

Определяем тип личности по «Алисе в Пограничье»: ответы на 5 вопросов покажут, на кого из героев вы похожи (тест)

«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры