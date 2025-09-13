Меню
13 сентября 2025 11:01
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики
12 сентября 2025 15:03
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
9 сентября 2025 00:31
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
7 сентября 2025 14:54
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года
2 сентября 2025 14:19
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года
В прошлом году победу одержал фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству».
7 сентября 2025 14:54
Кем на самом деле был Джейкоб из «Остаться в живых»: без этого понять смысл сериала крайне сложно
Всего одна фраза объясняет, почему Света не уехала с Данилой в фильме «Брат»: в ней заложен глубокий смысл
Не просто слова переставляет он… тайна в речи Йоды сокрыта великая: вот почему магистр-джедай так странно разговаривает
Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»
«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала
Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости
Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме
Определяем тип личности по «Алисе в Пограничье»: ответы на 5 вопросов покажут, на кого из героев вы похожи (тест)
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры
Не баг, а фича: у одной из главных «ошибок» Нолана в «Интерстелларе» есть скрытый смысл — и он полностью меняет финал
