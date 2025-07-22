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Киноафиша Новости Рецензия на сериал
22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
«Завтра-послезавтра выпущу обзор»: BadComedian в шоке от сериала «Преступление и наказание» «Завтра-послезавтра выпущу обзор»: BadComedian в шоке от сериала «Преступление и наказание» Кинообзорщик отложил все дела, чтобы высказаться на тему свежей экранизации Достоествоского.
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7 ноября 2024 12:25
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